大模型带来贴心便民服务

近日，一则网上热传的视频让网友纷纷感慨：“太先进了”。视频中，一位60岁阿姨熟练地用DeepSeek办理异地就医。2月26日，深圳市医保局与腾讯公司合作，全面启用DeepSeek大模型与腾讯混元双AI引擎，让深圳1700万医保参保人不仅能通过微信向智能客服提问，还可以通过智能助手直接办理近100项医保业务，体验“边问边办”。无论参保人咨询“生育津贴怎么算”，还是询问“门诊特定病种如何认定”，都能获得精准解答。

同样，北京中关村科金技术有限公司为杭州市医保局打造的AI智能服务平台“医保小智”，实现了用户医保服务全流程“远程在线窗口”办理，让参保人员足不出户就能办理业务。自“医保小智”上线以来，杭州医保局AI语音客服承担了超70%的市民咨询接待任务，AI文字客服问答准确率超90%。

“2024年，AI大模型以惊人的速度发展，正在重新定义人类与技术的互动，也改变着人们的日常生活方式，不断提升生活的便利性和舒适度。”中国工业互联网研究院智能化研究所副所长顾维玺举例说，由中国移动“九天·居家助理”大模型支持的智能管家，能理解视频内容找到剧集高光时刻并自动调暗灯光；快手推出的视频生成大模型“可灵”，提供“多图参考”功能，用户只需上传多张图片并输入文字描述，系统就能生成融合视频，让普通人也能轻松制作高质量视频内容；华为云“数智本草”大模型可根据老人个体情况提供健康管理方案，进行实时大病预警、药品推荐、用药安全提示等，并给出日常膳食搭配、穴位按摩、健身运动等个体化建议。

顾维玺说，未来，大模型将深度融入生活的各方面。无论是革新消费体验，还是助力产品智能化，AI都将以更智能、更贴心的方式，重塑生活日常，拓展美好生活的边界，带来更多精彩。（记者 崔 爽）