注意用眼卫生 谨防套路骗局（链接）

适度浏览内容健康向上的手机短视频，有助于老年人提升网络素养、增长见闻、放松休闲。在此过程中如何避免成瘾？在使用手机时应注意哪些方面？

武汉大学中南医院眼科副主任医师刘洋建议，老年人使用电子产品可以遵循“20—20—20”原则，即每近处用眼20分钟后，休息20秒，利用这20秒向20英尺（6米）以外的地方远眺，让眼睛有“中场休息”的时间。

尽量避免躺着玩手机、关灯看手机。躺着玩手机，尤其是侧躺时，眼睛被枕头压迫，导致眼部供血不足，容易引发视疲劳，出现眼干、眼涩等症状。关灯时，光线较暗，为了看清物体，瞳孔会放大，导致眼压升高，进而影响视力，甚至可能引发青光眼。老年人普遍存在老花眼等问题，长期用眼习惯不佳，更易导致眼睛病变。

不建议边走路边看手机，这样不仅存在安全隐患，而且走路的时候，身体会不停晃动，手机与眼睛的距离也在不断变化，眼睛需要实时调节焦距，也会加重视疲劳。

除了重视健康问题，老年人也要注意提防一些短视频平台上存在的“套路”和诈骗行为，保护好自身财产。“老年人获取信息渠道相对较少，对短视频内容鉴别真伪能力比较弱，容易给诈骗分子可乘之机。”湖北省公安厅反诈中心负责人吴春丽提醒，尤其是涉及网课、养生、投资理财等主题的短视频，可能会诱导用户下单购买商品，或者以多种“话术”、理由诱导老人充值、付款、转账等。老年人在刷短视频时，应注意做到未知链接不点击、个人信息不透露、转账汇款多核实，遇到可疑情况及时报警寻求帮助。

《 人民日报 》（ 2025年02月27日 17 版）