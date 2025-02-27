随着电子设备和移动互联网的普及，智能手机、平板电脑越来越大众化，不少家长把视屏类产品作为育儿“辅助工具”，婴幼儿过早和频繁接触视屏类产品已很普遍。不过，国家卫生健康委近日印发的《婴幼儿早期发展服务指南（试行）》（以下简称《指南》）明确提出，不宜将视屏类产品包括电视、电脑、手机、平板、游戏机等作为儿童的“玩伴”。

视屏类产品被不少家长误认为“带娃神器”的背后，存在不少现实原因。现代社会的快节奏生活和高强度工作压力，使得许多家长难以抽出足够时间陪伴孩子，电子设备便成为替代性“陪伴者”。不少家长由于育儿知识的缺失，主动选择视屏类产品参与婴幼儿成长。他们误以为让孩子早早使用此类产品，是一种“高效”的学习方式，而忽视了婴幼儿在早期发展阶段对真实互动和情感交流的需求。

这些现实原因在消费偏好上也有所反映。在各大手机应用市场检索发现，大量的婴幼儿育儿APP下载量突出，前10名都在5000万次量级，下载量过亿次的APP也不在少数。与此同时，需要家长参与的绘本类图书销量有所回落。数据显示，2024年，绘本类少儿图书码洋份额同比下降16.27%。一升一降，反映出家长育儿选择的变化。

破解“视屏育儿”问题，本质上要做好“短期有效”和“长期科学”之间的平衡。《指南》的发布，不仅是面向家长，更是为公共机构和经营主体提出了科学指引。《指南》明确，婴幼儿早期发展服务主要由乡镇卫生院、社区卫生服务中心以及县级妇幼保健机构提供，有利于提高服务可及性。这会催生“社区+专业机构”联合服务模式，引导托育机构从“看护型”向“成长支持型”转变。家庭需为婴幼儿提供适合年龄的玩具、图书及自由探索环境，这将推动玩具产业向“功能化+互动性”转型。在图书出版领域，聚焦亲子共读场景的图书，适应婴幼儿认知发展需求，将成为更多家长的潜在选择。

从产业角度来说，相关企业应积极寻找发展新路径。在硬件端，可进行护眼技术创新，通过开发类纸护眼屏降低视觉疲劳，或搭载相应系统实时监测用眼距离，构建起硬件+算法的双重防护体系。在内容端，可应用监管科技，AI预审过滤不良内容，家长也能设置分级控制。在商业模式上，进行场景化重构，例如将手机算力与智能音箱、故事机等终端联动，构建无屏化交互场景，既保留数字技术优势，又规避持续接触视屏的风险。

从消费者角度来讲，构建婴幼儿科学的养护体系需要多方协同发力。监护人应主动减少自身视屏类产品使用时间，以身作则，更不能为了方便让位于屏幕，要主动通过亲子共读、户外游戏等方式替代电子娱乐。有关部门应加大婴幼儿养护方面的公共支出力度，发展普惠性托育服务，缓解家庭育儿压力，做好科学育儿宣传推广。儿童保健人员可给予针对性咨询指导意见，帮助养育人纠正不良养育行为，改善不适宜的养育环境，开发更多基于线下互动的课程与玩具，丰富宝爸宝妈的选择，让科学育儿成为更广泛共识。