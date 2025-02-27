“两新”政策激活消费新动能

商务部数据显示，截至2月19日，全国已完成汽车报废更新16.9万辆，超397万名消费者购买了逾487万台以旧换新家电产品，超2671万名消费者申请了手机、平板、智能手表手环产品的购新补贴，充分彰显了加力扩围实施“两新”政策在激发消费新动能方面的显著成效。

2024年中央经济工作会议提出“大力提振消费”，作出“加力扩围实施‘两新’政策”的战略部署。今年初，国家发展改革委和财政部联合发布关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知，扩大了汽车报废更新补贴范围，丰富了家电以旧换新品类，并首次对手机、平板、智能手表手环等三类数码产品实施购新补贴，为“两新”政策发力显效提供了重要牵引和保障。

“两新”政策加力扩围实施以来，各地因地制宜，创新工作方法，形成了诸多值得关注的亮点。其一，依托发达的电商平台和完善的数字化服务体系，全国各地消费者能够快捷、便利地享受加力扩围“两新”政策提供的各项优惠。头部电商平台数据显示，2025年春节前三天手机品类成交量同比增长超50%，春节期间洗碗机销售同比激增460%，消毒柜大涨超980%。其二，以旧换新消费浪潮在不少中小城市和农村地区同样热烈，如湖南省湘潭县、河南省杞县等地区探索“政府搭台、企业唱戏、百姓受益”模式，均取得良好成效。其三各地区因地制宜，创新施政。例如，四川省在国家补贴基础上补充6类家电产品纳入以旧换新补贴范畴；江苏省则结合农业发展实际，自选部分农业机械进行备案，扩充老旧农机报废更新补贴范围。

“两新”政策加力扩围在提振消费的同时，也推动形成了绿色转型、产业升级的强大动能。政策引导和催动下，以新能源汽车、绿色家电和智能数码产品为代表的高附加值商品销量持续攀升。在以旧换新家电产品中，一级能效产品的销售额达90%以上。在消费需求提质升级的拉动下，供给端转型发展趋势明显，多家知名家电厂商加快推进绿色低碳转型，多家新能源汽车企业着重提升产品智能化水平，充分体现了政策引导下消费对供给侧的强劲推动力。

财政方面，超长期特别国债资金为“两新”政策落地筑牢基础，直接降低了消费者购买成本和企业垫资压力，成功释放消费潜能。与此同时，中央财政于2025年1月已预下达消费品以旧换新首批资金810亿元，有力保障了政策实施的持续性和稳定性。金融领域，再贷款政策工具和消费金融、绿色金融、普惠金融产品创新形成合力，强化了政策实施的影响力和持续性。市场机制是政策红利转化为消费热潮的关键一环，通过积极响应国家政策方针，精准识别和追踪消费者偏好，市场主体推出丰富多样的产品和服务，满足消费者的多层次需求，实现了经济利益的高速转化。中央财政资金的精准投入、金融体系的大力支持、市场主体的深度参与，共同为“两新”政策加力扩围显效提供了稳固的保障，充分激活了消费新动能。

当前，加力扩围后的“两新”政策以其范围广、落地快、参与多的系统性优势，正成为撬动消费潜力的关键抓手。政策的深入实施不仅有效畅通了供需两端，还通过持续优化流程、完善机制提升了政策红利的落地效果，引领消费市场向绿色化、智能化方向加速迈进。未来，要充分发挥政策潜能，还需构建灵活多样的宣传渠道，不断强化跨部门信息联通共享，精简化、规范化补贴申请流程；同时加快完善资金预拨和实时清算系统，注重提升监管效率和政策协同度，确保“两新”政策加力扩围惠民利企，助力经济结构优化和高质量发展。

消费是拉动经济增长的“三驾马车”之一，也是促进经济内循环和实现高质量发展的重要引擎。“两新”政策不仅有效提升了消费者获得感和幸福感，还通过产品迭代带动产业创新升级与绿色转型，展现出多维度的积极效益。乘着“两新”政策加力扩围的强劲势头，中国消费市场正焕发新貌，向着更具活力和持久性的未来迈进。

（作者：周泽将，系安徽大学商学院院长、教授）