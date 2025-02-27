迄今最大生物学AI模型面世

科技日报讯 （记者刘霞）英国《自然》网站近日报道了迄今最大的生物学人工智能（AI）模型Evo 2。该模型基于12.8万个基因组的数据进行训练，具备从头编写整个染色体和小基因组的能力，为设计全新基因组开辟了一条新路。

在前一代模型Evo 1的基础上，来自美国弧形研究所、斯坦福大学和英伟达公司的科学家携手开发出Evo 2。相较于Evo 1在8万个细菌、古细菌及病毒的基因组数据上进行的训练，Evo 2的训练数据量大幅提升，涵盖了12.8万个基因组。这些基因组广泛涉及人类、动植物及真核生物，囊括了9.3万亿个核苷酸。

团队表示，鉴于解析这些数据及其他特征所需的庞大算力，Evo 2是迄今发布最大的生物学AI模型。Evo 1和Evo 2模型作为“生成式生物学”这一新兴领域的重要成果，将进一步加强对生命基本组成部分的了解。

在医疗保健和新药研发领域，Evo 2模型可帮助了解与特定疾病有关的基因变体。在针对与乳腺癌相关的BRCA1基因变体测试中，Evo 2在预测良性突变和潜在致病突变方面的准确率达90%以上。这将有助于节省大量时间，精确设计出靶向这些变体的新型分子。

此外，在农业方面，Evo 2模型可提供有关植物生物学的新见解，助力开发出更具气候适应性或营养更丰富的作物品种，为解决全球粮食短缺问题贡献力量。在材料科学领域，Evo 2模型可用于设计生物燃料或分解石油、塑料的蛋白质。

团队表示，Evo 2已向全球科研人员开放，他们可通过网页便捷使用该模型，或免费下载该模型的源代码、训练数据及参数，共同探索生物学的奥秘。