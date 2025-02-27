别用手机AI推荐的药方去抓药了！

一条2022年就出现在互联网医疗诊疗监管文件中的常规提法，经报道发酵后，竟成了医疗AI的一次“信誉危机”。

自互联网医疗诞生以来，“严禁使用人工智能等自动生成处方”的原则在医疗界便是一以贯之的。无论生成处方还是问诊，不管多聪明的机器人都难以胜任。这句一直推行的“铁律”，为什么在当下却触发了舆论热点？

DeepSeek今年春节大火，它的低成本、开源真正降低了使用门槛，人工智能的测试人人可做，它的“聪慧”有目共睹，提及它的能力评价似乎人人都有了发言权。但顺着“严禁自动生成处方”的线索，人们发现了AI“幻觉”这个缺陷。舆论焦点从关注“严禁使用人工智能等自动生成处方”规范互联网医疗行为的本意——监管线上诊疗的“懒惰”行为，转向探讨智慧治疗的安全性问题。这符合人们对新事物认知的规律，反映了当前我国AI+已经深入百姓生活，而人们对于这些问题的关注和讨论也将进一步催生技术创新。

一直以来，医疗质量安全一直是卫生健康领域的“生命线”。在新技术应用层面，相关工作需通过充分讨论、科学研判、试点推进、制度保障等步骤后才能开展；在具体的医疗系统临床应用前，也涉及项目立项、开展研究、临床验证、许可使用、示范应用等诸多环节，以确保新技术、新系统的应用能够安全、有效、成本可控，从而担负起照护人民生命健康的使命。

具体到医疗AI，它在进入医院为诊疗服务“出谋划策”前，已经经过了专业的“调教”和“历练”。别看它和你手机里的应用可能都叫一个名字，却是不一样的。正式用于医院的医疗大模型，通常涉及医疗数据分析、影像识别、辅助诊断等功能，这类应用需要符合医疗行业的标准和规范，确保数据的安全性和准确性。而人们手机里的大模型应用则更注重用户体验和便捷性，可成为日常生活中如语音识别、日程管理、信息查询等智能助手。

所以，千万不要再带着手机里AI推荐的药方去抓药了！它没有受过专业培训，也没有处方权，吃出问题来，它可不负责。