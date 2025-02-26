春季流感高发，如何有效预防？| 科普时间

春季流感高发

你知道怎么预防吗

接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。

建议所有≥6月龄且无接种禁忌的人都应接种流感疫苗。

优先推荐以下重点和高风险人群及时接种：

医务人员，包括临床救治、公共卫生和卫生检疫人员等

60岁及以上的老年人

罹患一种或多种慢性病人群

养老机构、长期护理机构、福利院等人群聚集场所脆弱人群及员工

孕妇

6～59月龄儿童

6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员

托幼机构、中小学校、监管场所等重点场所人群

药物预防不能代替疫苗接种。建议对有重型或危重型流感高危因素的密切接触者（且未接种疫苗或接种疫苗后尚未获得免疫力）进行暴露后药物预防，不迟于暴露后48小时用药。

保持良好的个人卫生习惯是预防流感等呼吸道传染病的重要手段，主要措施包括：

勤洗手、保持环境清洁和通风、在流感流行季节尽量减少到人群密集场所活动、避免接触呼吸道感染患者；保持良好的呼吸道卫生习惯，咳嗽或打喷嚏时，用上臂或纸巾、毛巾等遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后洗手，尽量避免触摸眼睛、鼻或口；出现流感样症状应当注意休息及自我隔离，前往公共场所或就医过程中需戴口罩。

流感的传播途径有哪些

流感病毒主要通过打喷嚏、咳嗽和说话等方式经空气传播，在人群密集且密闭或通风不良的房间内更易传播。

此外也可通过接触被病毒污染的物品，经口腔、鼻腔、眼睛等黏膜直接或间接接触而感染。

来源：《流行性感冒诊疗方案（2025 年版）》

策划：王宁