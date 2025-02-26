分不清益生菌和益生元？ 一文了解益生菌

最近几年，市场上的益生菌产品琳琅满目，还有各类让人眼花缭乱的有关健康功效的宣传。那么，到底什么是益生菌？益生菌有哪些作用？购买益生菌产品该注意什么？

人民优选来了——

本期指导专家：江南大学食品学院教授 王刚