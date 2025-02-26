增开“银发号”是多赢之举

除了品尝特色美食，还能看演出、做保健，感受非遗技艺；随车配备医疗救护员和健康顾问；下了火车，吃喝住行由地接细心服务，每个站点都有充足游览时间……一段时间以来，银发旅游列车火了，吸引很多老年消费者深度体验，还迎来不少回头客。

不久前，商务部、文化和旅游部、国铁集团等9单位印发《关于增开银发旅游列车 促进服务消费发展的行动计划》，从服务供给扩容、适老化设施升级、服务品质提升、发展环境优化等维度提出12条具体举措，精准回应老龄化社会需求，以“铁轨上的温度”拓展老年群体幸福生活图景。

银发旅游列车“提质扩容”，是顺应银发消费升级趋势的必要举措。截至2024年底，我国60岁及以上人口已达3.1亿，占全国人口的22%，老年文旅消费需求持续增长。数据显示，2024年共组织开行旅游列车1860列，其中老年游客占比接近80%，然而只有少数列车具备系统的适老化设施。提供品质型、舒适型、普惠型的多元产品，增加开行数量，提升服务标准，形成一批主题旅游列车品牌，可谓直击痛点。从这个角度看，增开“银发号”，有助于保障老年群体出行权益，更好满足他们的美好生活需要，是多赢之举。

银发旅游列车，开行的是列车，开发的是区域旅游产业，开拓的是服务消费空间。比如，景区可否为搭乘旅游列车而来的老年游客设置绿色通道，开发适老的智能导览系统，设计适合老年游客体验的游览康养一体化项目？可否针对老年游客团打造专业的导游团队，提供从列车到景区、覆盖食住行游娱医的无缝衔接服务？有效提升服务链，才能有力拉长消费链，让银发旅游从简单的走马观花升级为深度的文化体验。

增开银发旅游列车，外溢效应是巨大的。从经济效益看，鼓励多元化资本参与投资，将银发旅游列车适老化、绿色化、舒适化改造纳入“两新”政策支持范围，有助于激发经营主体活力，形成可持续的商业模式，为银发旅游市场注入新活力。从社会效益看，更多适老化服务产品的推出，也能将人文关怀传递到列车之外。小小车厢的“温度”和匠心，将促进全社会对老年群体的“大关怀”。

老有所游，老有所乐。政策支撑、市场驱动，激活了老年文旅市场的“一池春水”。在各方携手努力下，老龄化社会蕴含的“长寿红利”，必将与高质量发展同频共振。铁轨延伸之处，有山河美景，更有诗与远方。让我们与时偕行，推动银发旅游列车服务高质量发展，为老年群体的生活增添更多色彩与活力。

《 人民日报 》（ 2025年02月26日 05 版）