文化消费走热折射需求之变（每月消费观察）

南京秦淮灯会点亮夜空，上万只非遗花灯下人头攒动；西安大唐不夜城长安十二时辰主题街区里，身着汉服的年轻人排队体验“唐宫夜宴”；影片《哪吒之魔童闹海》热度高涨，票房接连创造新纪录……开年以来，文化元素正以前所未有的态势融入消费市场，成为消费市场上的一道亮丽风景。

2月份，在春节消费带动下，市场活力充分释放，各地区各部门用好促消费政策，经营主体抓住机遇，奋发有为，主动创新，促进消费实现平稳开局。

大江南北，沿海内地，文化像是一个强力的催化剂，让消费市场发生一系列积极变化。民俗活了，各地举办的醒狮、英歌舞、龙舞、板凳花灯龙等活动，吸引大批市民和游客。博物馆火了，故宫博物院、陕西历史博物馆、三星堆博物馆等客流保持高位，“博物馆过大年”成为更多消费者的热门选择。传统市集红了，很多年轻人热衷打卡农村大集，把赶集的照片、视频分享到社交平台……从文创产品到文化旅游，从传统戏曲到现代影视，从商品消费到服务消费，人们的衣食住行中“国潮味”满满。

文化消费的火热，从一组数据中可见一斑。截至2月5日，2025年电影春节档，95.10亿元的票房创下历史纪录。美团数据显示，春节假期，“非遗”搜索量同比翻倍。途家民宿平台上，“民俗”“非遗”等关键词搜索量同比增长4.2倍。在江苏淮安一家购物中心的潮玩店，“哪吒”周边产品上线即售罄。在北京一场庙会上，现场表演非遗拉糖技艺的摊位前排起长队，一天卖上几百份。文化如同一把密钥，成为激活消费市场的流量密码。

文化消费走热，折射需求之变。当性价比不再是决策中的唯一考量，越来越多消费者尤其是青年消费群体，正在市场中定位新的坐标系。95后消费者愿意购买价格不菲的苏州缂丝手包，在不少人眼里，“这不是奢侈品，是能拿在手里的千年文明”。这种将文化消费视为“精神刚需”的心态，折射了物质丰裕时代的需求跃迁，如今人们更加看重消费体验、新鲜感和社交属性，愈发渴望通过消费实现审美表达、社群归属与文化共情。独特的中国传统文化魅力，唤起年轻群体的情感认同，让他们更愿意为传统文化埋单，表达对美好生活的向往和个性化需求。

文化消费的爆发不是偶然，背后是供给端与需求端的同频共振。文化产业不断发展，“文化+”融合出的产品和服务日益丰富多样。越来越多中国和全球品牌，主动挖掘传统文化富矿，用“文化叙事+设计赋能”，进军发展新蓝海，创造市场新增长点。“国潮”服装开售即售罄，中国风彩妆产品销售火热，《黑神话：悟空》流行海外市场，成为文化消费供需双向奔赴的生动写照。人工智能、大数据等前沿技术，为文化产业提质升级提供了支持，提升了消费体验。AR技术让青铜器开口说话，敦煌研究院用区块链技术发行数字壁画藏品，AI绘画软件将《千里江山图》转化为赛博朋克风格壁纸，浙江嘉兴乌镇景区的人形机器人引得游客纷纷“握手”合影……科技强势加持下，中国传统文化之美更加具象化，以轻盈的姿态嵌入老百姓的日常生活。

消费大餐中，文化不是调味剂，而是主菜。随着消费者文化需求的不断释放和技术的持续进步，文化消费的未来前景充满期待，是激发消费潜能的重要力量。要紧跟消费新趋势，推动文化与科技、旅游、体育等产业更快更深融合，用好人工智能、机器人、虚拟现实等新技术，创造出更多新的消费场景和业态，进一步激发人们的文化消费热情，给人们带来更多精神上的富足和满足，为经济发展注入新的更强活力。

《 人民日报 》（ 2025年02月26日 19 版）