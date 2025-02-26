雄安宣武医院二期今年交付使用

今年是京津冀协同发展重大国家战略实施十一周年，卫生健康不仅是京津冀协同发展的重要内容，也是构建新时代首都都市圈的重要保障。十一年来，三地医疗卫生协同发展交出亮眼成绩单，在共建共享中，不断提升三地百姓民生福祉。在昨天北京市卫生健康委召开的京津冀卫生健康协同发展专题媒体沟通会上，披露了不少标志性成果：核心区累计疏解床位3000余张，雄安新区首家三甲医院门急诊总量超23万人次，三地医疗机构检查检验结果互认项目将继续扩容。

已累计疏解床位3000余张

据北京市卫生健康委副主任、新闻发言人王建辉介绍，十一年来，北京市卫生健康委持续推动核心区中心城区大型医疗机构向外疏解，压缩核心区床位数量，引导京外患者就诊流向。目前已完成天坛医院、北大第一医院等13个市属央属医院疏解项目建设，累计疏解床位3000余张，其中医科院肿瘤医院廊坊院区为首个在京外疏解的委属管医院，与主院区同质化管理，自2023年12月开诊运行，累计门诊量6万余人次。

让核心区“静”下来的同时，充分利用疏解腾退空间优化环境，让核心区“美”起来，更加和谐宜居。北京天坛医院、口腔医院整体迁建，恢复了天坛世界文化遗产历史风貌，助力北京中轴线申遗；积水潭医院新街口院区新北楼拆除，恢复了银锭观山视廊。统筹利用疏解空间，以研究型病房示范建设工作为抓手，重点提升公立医院的科研创新和成果转化能力，引领临床研究的高质量发展。

雄安宣武医院二期再增600张床位

“新两翼”的医疗水平也在持续提升。其中，在全力支持雄安新区建设方面，王建辉表示，京津冀三地卫生健康部门会同雄安新区签署两轮支持雄安新区医疗卫生事业发展合作框架协议，助力雄安新区建设发展。雄安宣武医院一期建成投用，成为雄安新区第一家三甲医院，目前门急诊量已累计超过23万人次、完成手术2700余台。

宣武医院副院长洪韬进一步介绍，雄安宣武医院建设分为两期，一期项目由北京投资建设，规划床位600张，以实现三级综合医院基础医疗功能为主，服务疏解人群与新区群众，已交付并开诊。二期项目标准更高，将增加床位600张，布局重点医疗学科区和科研教学区，2024年年底土建工程基本完工，现正同步推进智能化、信息化及开办准备等工作。计划今年完成二期项目土建工程竣工验收并交付使用，进一步完善医院功能，提升综合服务能力。同时，依托首都医科大学宣武医院的学科优势，打造国内一流、国际知名的研究型医院和现代化医学中心。

此外，本市还持续推进医疗卫生合作，组织宣武医院、妇产医院、北京市中医医院、市疾控中心对口支持雄安新区，帮助建立雄安新区唯一的卒中治疗中心，帮助容城县妇幼保健院成立新学科儿童早期发展中心、妇科微创诊疗中心，助力妇产科和新生儿科成为雄安新区重点专科；促成容城县疾控中心获批“国家卫生健康委职业安全卫生研究中心职业伤害研究基地”，有效提升雄安新区医疗卫生服务能力。

三地检查互认拟再增100项

三地之间百姓看病就医也越来越便利。市卫健委医政医管处处长陆珊表示，为方便群众看病就医，减轻患者就医负担，缓解医疗机构诊疗压力，京津冀三地决定自2016年起开展三地医疗机构临床检验结果互认试点和医学影像检查资料共享试点工作。历经8年努力，京津冀三地已实现60项临床检验结果在京津冀914家医疗机构实现互认，其中北京340家、天津100家、河北474家；50项医学影像检查资料在三地686家医疗机构共享，其中北京189家、天津88家、河北409家。

陆珊表示，计划在2025年，北京市会同津冀两地分别完成第七批三地医疗机构间检验结果互认和第八批影像检查资料互认的遴选工作，继续扩大三地互认机构范围。到2027年年底，拟新增检查检验互认项目100项。