三甲专家下沉 盘活基层诊疗

11年来，城市副中心的公共服务基底不断夯实，尤其是三地医疗资源不再囿于“一城一池”，而是在更大范围、更深层次实现了流动与共享。

随着多家大型三甲医院落地城市副中心，家门口的医院变多了，老百姓切实享受到了协同发展带来的“民生大礼包”。

以北京友谊医院通州院区为例，运行6年多来，通过医联体建设、推动专家进社区，它犹如一棵大榕树，在通州大地纵向生根。

既“输血”又“造血”，串起了诸多基层医疗机构，赋能基层的同时，更是辐射津冀。

从社区到大医院 半小时内的生命接力

2月19日上午9点50分，通州区宋庄镇徐辛庄社区卫生服务中心，一辆救护车呼啸着从大门驶出。10分钟后，救护车顺利抵达7公里外的北京友谊医院通州院区急诊科。从发现问题到转运至上级医院，全程不到半小时。这场跨越城乡的生命接力，不仅验证了分级诊疗的实际效能，更揭开了城市副中心医疗协同的冰山一角——当三甲医院专家常驻社区病房，医联体上下转诊的畅通，推动副中心基层医疗服务提质。

原来，当天上午9点半，徐辛庄社区卫生服务中心二层病房迎来例行查房，带队的是副院长刘冰。这时，5号病床上的肖钢（化名）向刘冰挥手，“大夫，我胸痛得厉害，又憋又难受。”结合患者58岁的年纪，以及病史、症状，20多年的急诊工作经验让刘冰迅速作出判断，患者可能是心梗发作。

迅速做心电图明确诊断；拨打120急救电话准备转运；告知友谊医院通州院区急诊科准备接收患者……一系列安排快而有序。10点刚过，患者就被送进了北京友谊医院通州院区急诊科监护室，接受下一步治疗。诊断很快明确，患者确实突发心梗，顺畅的转诊为他赢得了宝贵的抢救时机。

一名大夫的双重身份 带着资源赋能基层诊疗

这一切得益于刘冰的另一重身份——北京友谊医院急诊科主任医师。受医院委派，自2024年4月起，作为科室骨干的刘冰常驻徐辛庄社区卫生服务中心担任副院长，负责病房管理工作。这两家机构结成紧密型医联体已近4年。每年，双方上下转诊的门诊和住院患者超过1000人次，其中不乏像肖钢这样的急危重症患者。“我们本身是带着友谊医院资源来的，一旦基层患者有需要，能点对点、人对人，直接找到解决问题的大夫。”

徐辛庄社区卫生服务中心拥有20张病房，这里也是北京友谊医院通州院区全科医学第二病区，双方保持着紧密联动：友谊医院的住院患者一旦病情稳定，但又需要后续治疗，经医生研判、家属同意，即可下转到社区。反之，倘若在社区医院出现紧急情况，患者又能快速上转到友谊医院。在这里，刘冰的工作核心就是要让患者转得上去，更要能留得下来。

社区医院如何留得住患者？基层的工作流程和理念都在悄然发生变化。刘冰把自己比作“质量控制员”，通过细化诊疗服务流程，提升基层医疗服务能力，从而保持患者黏性。“以糖尿病足护理为例，以前只是简单地换个药、控制血糖，但如今我们实现了综合管理，会根据患者病情，邀请友谊医院相关科室的医生开展会诊，让治疗更具针对性，实现全流程标准化治疗。”

社区医院床位有限，病人住不下怎么办？刘冰又主动联动了附近的颐年护老院，将仅需护理服务的患者转入护老院。他自己也主动承担起护老院内10名失能老年人的医疗工作，定期上门开展基础诊疗，为患者提供全生命周期的服务。

刘冰算了算，在2021年签约医联体之前，徐辛庄社区卫生服务中心一年的就诊人数在10万左右，如今已攀升至20多万，实现翻倍。

立足副中心 与10家机构建设医联体

在通州，类似于徐辛庄社区卫生服务中心，越来越多的基层医疗机构与大医院“深度捆绑”。根据通州区卫健委消息，目前，该区已建成以潞河医院、东直门医院通州院区、友谊医院通州院区和北大人民医院通州院区4家大医院为核心的片区制医联体，覆盖辖区22个地区卫生服务中心。

这些年来，友谊医院周围汇聚的“朋友”越来越多，也让友谊医院的优质医疗资源“直插基层”。除了2018年通州院区开诊外，2024年4月，顺义院区也正式开诊，上述两个院区均为疏解非首都功能和京津冀协同发展的重点项目。北京友谊医院常务副院长尤红告诉北京青年报记者，目前，医院已签署综合医联体协议单位27家，其中西城院区17家，通州院区10家，顺义院区目前有3家医院提出合作申请，正在进行协议签署流程。未来一年，预计将新签署5家总体医联体单位，并将根据需求与7家单位续签。

以通州院区为例，借助医联体模式，友谊医院如同一棵枝繁叶茂的大榕树，其优质医疗资源在副中心大地持续向下生根。尤红表示，医院已与通州区10家二、三级医院及基层卫生机构合作构建医疗联合体，与两家医疗机构构建妇幼及康复专科医联体。双方可开展双向转诊、技术支持、服务衔接、人才培养、科学研究、学科建设，形成了“分工协作、资源共享、优势互补”的模式。像刘冰这样的专家前赴后继奔赴基层，如同一个个强有力的水泵，联通着各级医院，也让整个副中心的基层医疗“活了起来”。

摄影/本报记者 袁艺

·核心·

医疗、养老、教育等公共服务协同发展

三地服务均等化 多领域跨城通办

来自北京的医保卡划过河北燕达医院的结算系统，来自北京的老人在河北的养老社区共赏鸟语花香，雄安宣武医院手术室的5G信号穿透行政边界……

这些画面拼成了一幅京津冀协同发展11年的民生答卷。

11年来，京津冀三地加强对接合作，促进医疗、养老、教育等领域公共服务协同发展，一场以“百姓获得感”为标尺的深刻变革正在华北平原展开。

随着协同脚步持续走深，三地公共服务协同逐步突破“一亩三分地”的思维定势，在更深层次实现融合。

同时，三地从原来的输出单项公共服务互联互通向集成式服务转变。系列变革，推动京津冀公共服务共建共享和均等化。

养老服务

跨城养老的品质化升级

“我在这里住了6年多了，买东西、吃饭下楼就能解决，要是看病拿药，小区北边就是燕达医院，刷医保卡可以直接结算。”2018年，来自西城的陈淑萍（化名）和老伴一同住进了河北廊坊三河市燕郊燕达金色年华养护中心。在这里，她加入了社区老年合唱团、编织小组，周末还要自驾打卡三河美食，生活过得多姿多彩。

环境优美，配套齐全，文娱活动丰富，让不少北京老年人选择在此颐养天年。据燕达金色年华养护中心相关负责人透露，入住的老年人群体中，95%以上为京籍。近年来，三地之间众多深层次的支撑服务接续跟进，无论是推动养老合同异地网签，还是打通养老服务补贴异地支付渠道，均有效解决了老年人跨城养老的后顾之忧。北京养老服务网“京津冀养老”模块和“冬南夏北”旅居养老机构服务平台的上线，集中展示了大量来自天津、河北的养老机构，方便老年人“一键触达”津冀养老资源。

市民政局数据显示，截至2025年2月，全市户籍老年人在津冀地区养老的共有6380人，其中，河北省6178人、天津市202人；有京籍老年人入住的津冀养老机构共224家，其中，河北省192家、天津市32家。

这是京津冀养老服务协同发展的一个缩影。11年来，三地养老协同愈加紧密。北京青年报记者从市民政局了解到，三地坚持落实同质同标任务，加快推进京津冀地区养老项目、政策、人才、医养、区域、行业协同，引导更多优质养老资源向河北等地延伸布局，推动养老服务质量同步提升。

医疗服务

从资源疏解到构建协同网络

再看医疗领域，北青报记者从市卫健委获悉，11年来，本市持续推动核心区中心城区大型医疗机构向外疏解。目前已完成天坛医院、北大第一医院等13个市属央属医院疏解项目建设，累计疏解床位3000余张。此举有效缓解了大城市病，更提升了百姓看病就医体验。

过去一年，北京的医院建设也进入“集中兑现期”：2024年4月26日，北京友谊医院顺义院区开诊；10月19日，安贞医院通州院区开诊；12月28日，北京口腔医院新建主院区正式开诊；12月29日，北京积水潭医院回龙观院区二期开业……去年，城市副中心、平原新城新增床位2900余张。战略牵引之下，区域医疗服务能力的提升有目共睹。

放眼雄安，医疗资源也将越发雄厚：雄安宣武医院一期已经建成投用，成为雄安新区第一家三甲医院，目前门急诊量已累计超过23万人次、完成手术2700余台。今年，该医院将完成二期土建工程竣工验收与交付，积极推进产科、儿科开诊和病房扩容。此外，又有6家在京三甲医院确定布局雄安院区，包括北京大学人民医院、中国医学科学院北京协和医院等重要力量。

如今，京津冀三地医疗机构建立了紧密的协同网络。市卫健委相关负责人表示，去年，北京与保定、承德、唐山签署新一轮《医疗卫生协同发展合作框架协议》，组织在京优质医疗卫生资源与雄安新区、张家口、廊坊北三县等重点区域开展支持合作。支持北京大学第三医院、宣武医院等医疗机构在河北4市建设7个国家区域医疗中心。11年来，三地共建京津冀区域医联体115个，成立京津冀医养结合联盟，覆盖542家单位。已有60项临床检验结果在京津冀914家医疗机构实现互认，50项医学影像检查资料在三地686家医疗机构共享，有力提升三地医疗服务同质化水平。

教育服务

高等教育知识生产模式迭代

教育是京津冀协同发展的基础性、先导性领域。11年来，京津冀教育协同发展取得了显著成效，为区域一体化发展提供了有力支撑。

非首都功能疏解方面，北京信息科技大学、北京工商大学、中央民族大学等27所在京高校累计向外疏解转移学生11.5万人。北京沙河高教园区和良乡大学城的建设，有效促进了教育资源的优化配置和学科重点实验室的集中。在协同发展大背景下，“新两翼”教育水平正不断提升：雄安新区教育获得优先发展，北京三所“交钥匙”援建学校已陆续揭牌并开学纳新，北京市第八十中学等对口帮扶雄安新区4所学校。

京津冀教育协同发展有何特色？北京教育科学研究院党委副书记、院长冯洪荣曾这样总结：三地的基础教育正共建共享，通过援建、托管、轮岗等形式，让优质教育资源在三地流通。京津冀高等教育则实现了知识生产模式的迭代升级，通过产学研用多主体互动，共同组建了京津冀国家技术创新中心，探索形成大学“育种”、中心“育苗”、企业“育材”、区域“成林”的“有核无边”协同创新格局。

政务服务

从单项互通转向集成式服务

随着协同发展步伐的迈进，三地逐步从原来的输出单项公共服务互通互联转向集成式服务转变，将有效强化就业、养老、医疗、社保等领域的共建共享。

据了解，京津冀已实现了迁入、迁出调档和经营场所变更登记“一窗受理、同步审核、限时办结”。三地新发布了生态、交通、气象等16项京津冀协同地方标准。在科技成果转化方面，三地已联合发布科技成果和专利技术78项，推动5300余项专利开放许可数据实现三地共享。此外，三地还同步出台推进京津冀社会保障卡一卡通规定，发布了五大应用场景。

新的一年，京津冀政务服务协同发展继续走实走深。本市将推进申请材料告知承诺制等改革措施在雄安新区实施；加快620类电子证照共享应用，实现20项以上互认资质资格统一规范办理或“亮证即办”，加强京津冀自贸试验区“同事同标”事项动态管理。今年还要发布第二批京津冀社保服务“同事同标”事项，为三地百姓更添便利。

本版文/本报记者 蒋若静

数说

医疗服务

支持河北建设7个国家区域医疗中心

三地共建立京津冀区域医联体115个

60项临床检验结果在京津冀914家医疗机构互认

50项医学影像检查资料在三地686家医疗机构共享

养老服务

截至今年2月，6380名北京户籍老人在津冀养老

津冀318家养老机构纳入北京合同网签范围

“冬南夏北”旅居养老平台上线70家津冀康养目的地

教育服务

2024年京津冀职业教育改革示范园区成立，4所北京市属高校、首批1000余名新生入驻

27所在京高校累计疏解转移学生11.5万人

北京援建雄安新区的三所“交钥匙”学校启用

北京市第八十中学等对口帮扶雄安新区4所学校

政务服务

推进京津冀社会保障卡一卡通规定，发布五大应用场景

推动5300余项专利开放许可数据三地共享

今年将实现20项以上互认资质资格统一规范办理或“亮证即办”