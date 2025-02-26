智能诊疗时代，更需筑牢医患信任基石

在DeepSeek热潮之下，“AI问诊”火了。有医生称DeepSeek有三甲医院专家水平，上了热搜；也有医学博主在网上发帖，称患者在查询DeepSeek后“质疑”自己的治疗方案，结果他竟发现AI的意见是对的，并自嘲“天塌了”。“AI问诊”是否靠谱？患者提问与诊断结果之间是否有关系？DeepSeek是否真的能取代医生？这一系列疑问均引发了社会的广泛思考，如何平衡人机关系和守护医患信任，也成为亟待解决的现实命题。（2月25日澎湃新闻）

技术进步总在重塑行业生态，当前AI工具对医疗领域的影响也是如此。从传统搜索引擎到生成式人工智能，医疗信息获取方式的迭代升级，本质上是科技赋能医疗的生动注脚。AI辅助诊断系统在影像识别、数据分析等领域的高效表现，不仅提升了诊疗效率，也为优化医疗资源配置开辟了新路径。但技术工具是一把双刃剑，当患者手持AI诊断报告与医生当面质证时，专业判断与机器结论的碰撞可能演变为信任危机。

既要肯定智能时代对医疗的积极影响，也要看到AI技术依然处于医疗的辅助地位。医学不仅是基于循证的科学探索，更是充满人文关怀的艺术实践。智能系统可以精准计算药物剂量，却无法感知患者辗转病榻的焦虑；能够罗列并发症概率，却难以传递抚慰人心的温度。超越技术层面的人文关照，正是医疗行为的核心价值所在。更何况，临床诊疗本就是动态调整的认知过程，医生的经验积累与即时判断，往往能在循证医学框架下实现个性化诊疗方案的优化。

将AI工具正确运用于医疗，患者和医生都面临较大的考验。对患者而言，善用智能工具进行健康管理值得鼓励，但需警惕数据依赖症，要知道，个体差异、病程演变等因素都可能影响诊疗路径，不能挂一漏万。对医生而言，既要保持开放心态拥抱技术革新，借助AI提升诊疗精准度，更要强化终身学习意识，及时更新专业知识体系。比较理性的人机协同诊疗模式是，AI负责初筛分诊和数据分析，医生专注临床决策和人文关怀，这种优势互补的协作机制，既释放了技术红利，又坚守了医疗本质。

医疗人工智能的健康发展，呼唤更完善的制度护航。有关部门应加快制定智能诊疗系统应用规范，建立医疗AI动态评估机制，明确技术应用的边界与责任。医疗机构需加强患者教育，通过开设AI诊疗课堂等方式，引导公众理性看待AI医疗。只有当医患双方在技术进步中增进理解、在信息对称中凝聚共识，才能让人工智能真正成为守护健康的助力。

医学技术革新永远在路上，AI深度影响医疗将会成为接下来发展的主要趋势之一，但医者仁心的精神内核不可动摇，医疗安全底线不可失守。拿着AI工具搜索结果去质疑医生，或许是医学技术与智能技术深度融合的必经过程，在此背景下，更需用心呵护医患之间珍贵的信任纽带，如此才能让医患双方经受起智能技术带来的冲击，共同拥有智能诊疗带来的巨大红利。