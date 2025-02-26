国家社科基金重点项目首次花落新安医学

本报讯（中青报·中青网记者 王海涵 王磊）记者近日从安徽中医药大学了解到，该校申报的《黄山民间藏新安医学古籍调查叙录及未刊稿抄本整理与研究》，获批2024年度国家社会科学基金冷门绝学研究专项重点项目，首席专家为该校中医学学科教授王鹏，这是国家社会科学基金重点项目首次对新安医学研究立项。

新安医学是中国传统医学中的一个流派，肇自北宋，盛于明清。本次王鹏团队获批的重点项目，是历时近十年学术积累的结果。该研究将在前期系统普查厘定安徽历代中医古籍概况之上，对藏存于安徽黄山民间的新安医学古籍进行全面调查、逐一叙录，并对发掘出的新安医学古籍未刊稿抄本进行系统整理和深入研究。

“新安医籍文献数量众多，沉潜日久，抢救发掘工作任重道远。团队会继续秉承历代新安医家重学术、重文献、重传承的优良传统，持续加强对新安医学古籍文献的搜集、整理、研究和数字化开发利用工作，努力弘扬新安医学学术精华、传承创新中医药事业。”王鹏说。

国家社科基金冷门绝学专项设立于2018年，以聚焦国家需求、树牢文化自信、加强学科建设、扶持学术团队为目标导向，倡导加强冷门学术和文化遗产的保护传承研究。2024年度，上述专项共获批101项，其中，重大项目（学术团队类）24项、重点项目（学者个人类）77项；全国中医药院校共获批3项。