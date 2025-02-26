京津冀区域已建立医联体115个

本报北京2月25日电（中青报·中青网记者 张艺）北京市卫生健康委副主任王建辉今天在新闻发布会上介绍，11年来，三地共建立京津冀区域医联体115个，覆盖河北省11个设区市和雄安新区。

王建辉介绍，北京发挥“一核”辐射带动作用，深入持续推进京保、京张、京承、京廊、京唐等重点区域医疗卫生合作，已实现环京城市全覆盖。三地全面推开京津冀医师区域注册，方便医师在区域内流动，保障就医公平正义、缩小地区差距。

他举例说，北京儿童医院有420余名专家下沉保定市儿童医院，创新开展新技术新项目近300项，先后落户儿童肿瘤、血液、肾病、干细胞移植等四个国家级病区，外地患儿占比超80%。

作为疏解非首都功能、优化城市副中心布局的重点建设项目之一，北京安贞医院通州院区2024年10月19日开诊，首批开放了成人心脏外科全部专业等“王牌科室”及配套重症监护室，以及血管外科、脑血管病科、消化内科等优势学科。

三地检验结果互认共享正在持续推动中。王建辉介绍，目前已实现60项临床检验结果在京津冀914家医疗机构实现互认，覆盖符合要求的二三级医疗机构、独立医学检验实验室及民营医疗机构；50项医学影像检查资料在三地686家医疗机构共享，有力提升三地医疗服务同质化水平；三地对9项职业健康事项、49项继续医学教育项目实行互认。

目前，依托北京市医养结合远程协同平台，河北环京县市56家医养结合机构已纳入远程协同服务范围，可提供科普讲座、人员培训、照护指导、远程会诊等服务。