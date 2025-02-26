畅通从“家门口”到“厂门口”就业路

“广州的企业直接来家门口招工，工资待遇都不错。”家住贵州省黔南布依族苗族自治州的吴英贵，之前一直在江浙一带工作。今年元宵节前，吴英贵在家门口应聘成为广东省广州市黄埔区某企业的焊工。

春节刚过，黄埔区遴选18家优质企业，带着1880个招聘岗位奔赴贵州省黔南州长顺县、独山县、三都县，开展为期4天的“才聚黄埔，山海共济”劳务协作专场招聘活动。

当前，2025年“春风行动”专场招聘正在全国密集开展，通过联合招聘、大型招聘、专场招聘、招聘夜市、直播带岗等多种形式和场景，助力求职者找到合适的工作。截至目前，全国累计举办各类招聘活动2.2万场，发布岗位1500万个，为求职者和用人单位搭建起高效对接的平台。

组织“专而精”“小而美”等多种形式招聘活动

为抓住春节复工复产重要时间节点，全国各地摸清企业用工状况，出台多项针对性服务举措，切实解决企业用工难题，一系列返岗就业活动开启“抢人”模式。广东省人力资源和社会保障厅以实施“南粤春暖”行动为着力点，加强监测研判，引导人员有序流动、保障企业用工、强化供需对接、加强人文关怀。各地积极出台实招引导务工人员按时返岗就业，同时，组织“专而精”“小而美”等多种形式的招聘活动，实现周周有招聘、送岗到身边。

春节期间，不少外来务工人员在“家门口”就收到了来自粤港澳大湾区的招聘信息，政策补贴清晰明了。比如，广州市对来穗就业的协作地区脱贫人口给予每人800元的往返交通定额补助。中山市规定，在2月21日前，企业租用大巴车（30座以上，上座率达80%）跨省市接送员工返乡返岗的，分别按包车费用的30%（返乡）和50%（返岗）给予租车补贴，每家企业最高补贴5万元。云浮市对在本市企业正常参保，且在2025年1月29日至2月17日期间，通过航空、铁路、客运汽车方式自行返云返岗的外省务工人员，可按规定条件顺序申请车票补贴。

广东省人力资源和社会保障厅的数据显示，节前外省农民工返乡1940万人，约占当地外省农民工总量的80%。截至2月18日，外省务工人员入粤返岗超过1830万人，约占节前返乡外省务工人员总量的94.3%。

广东省依托“粤就业”小程序开设“南粤春暖”专区，一码集成线上线下招聘活动、就业指导、就业地图、技能培训等相关服务信息，劳动者扫码就能找工作。各地积极推动就业服务前移，在主要车站码头设置服务站点，甚至在包车专列上提供招聘信息、政策咨询等就业服务。

就业服务破解“慢就业”“懒就业”

什么样的工作适合自己？有心仪岗位却不会写简历？职业生涯陷入迷茫该怎么办？佛山市从职业指导入手，优化公共就业服务，推动职业指导服务进校园、进企业、进社区、进园区、进现场，探索出一条具有地方特色的促就业路径。

“职业指导可以提升大学生等年轻群体的求职竞争力，让他们在多样的求职环境中脱颖而出。”佛山市人力资源公共服务中心人力资源市场部部长陈洪表示，当前，高校毕业生人数持续攀升，“慢就业”“懒就业”现象突出，待就业群体对职业指导的需求不断提升，职业指导是公共就业服务不可或缺的一环，是破解结构性就业矛盾的关键一招。

在广州市海珠区“春风行动”招聘会上，50余家企业带来近2000个优质岗位。招聘会关注高校毕业生、就业困难人员、灵活就业者等重点群体的需求，携手辖区内“就业驿站”，通过细致的前期调研，精准识别求职人员的专业技能与特长，据此邀请匹配度高的企业参会。求职者李岚表示，自己原本对找工作感到迷茫，听了职业指导师的建议后，有了清晰的方向，还了解到很多政策。

惠州青年黄燕琼来到“春风行动·南粤春暖”惠就未来2025新春招聘会现场，向招聘企业仔细询问招聘条件、薪资待遇等情况。她说，此次招聘会提供了很多技术类岗位，希望能借此找到一份满意的工作。

惠州市豪鹏科技有限公司招聘主管曾林峰表示，目前企业普工还有七八百人的缺口，工艺、研发、设备、质量等技术员岗位缺口近百人。他们除参加招聘会外，还开展地推招聘、网络招聘、直播带岗等形式的招聘活动，通过多种渠道招工满足生产需要。

此外，广州市南沙区对新引进的全日制本科及以上学历人才或技师以上技能等级（含职业资格）急需紧缺人才，最高给予12万元生活补贴，分3年等额发放。人才首次申请前已在本区购房的，可申请一次性发放。其中，对本科或技师人才给予3万元，对硕士或高级技师人才给予6万元，对博士或特级技师人才给予12万元。

在广州市南沙区2025春风行动招聘会上，近120家南沙重点企业携超4000个优质岗位广纳贤才。现场，广船国际有限公司的招聘摊位被围得水泄不通。该公司人力资源部副部长何翾说，广船国际共提供了1122个岗位，包括高技能人才、研发设计人员，还有工业信息化和智能制造首席信息师的高层次人才，最高年薪可达百万级别。

“没想到在招聘会现场就能把社保卡办了，真是太方便了。”刚找到心仪工作的李倩，仅用10分钟就办好社保卡。江门市人力资源和社会保障局在多场招聘会现场设立社保卡服务专区，为求职者提供“一站式”高效服务体验。

主动出击，组团跨省招工

春节假期还未结束，制造业之城东莞组建的招工团就启程跨省招工。东莞市人力资源和社会保障局发现，近年来人力资源流向多样化，招工愈发困难。为此，他们想尽办法，组织各大公司主动出击，今年的招工团包括18家用工企业、市级多个镇街人社部门负责人、人力资源服务机构和院校负责人等。

在贵州省铜仁市，东莞招工团看到，相较于去年，招聘会上的求职者呈现年轻化、高学历化趋势，线上关注人数也在增多。招工团与贵州省人力资源部门共享数据，尽可能吸引这些潜在人才到东莞发展。

“让用工企业和求职人员实现‘双向奔赴’。”广东省人力资源和社会保障厅相关负责人介绍，多地直接将招聘会办到务工人员集聚地、交通枢纽地、劳务输出地，实现“送岗到家”。数据显示，“南粤春暖”行动开展期间，广东将组织举办多形式的线上线下招聘活动2000多场，预计组织超10万家用人单位提供岗位约200万个。

据了解，广东已连续6年组织“爱心专列”助力务工人员无忧返岗。今年，广东人社部门组织免费专列30趟，包车300多班次，“点对点”有组织输送务工人员返乡返岗超过3万人，畅通了务工人员从“家门口”到“厂门口”的就业路。

广西青年覃金英在广东工作了9年，搭乘春节后首趟务工人员入粤返岗专列D3755次列车抵达广州。这些年，她不懈努力，从一线操作工成长为负责品控质检的技术骨干，薪资涨幅超过25%。广东生活便捷，在这里就业，她有很强的满足感和幸福感。

在D4249次粤黔返岗专列上，正在东莞一家超市从事水产工作的贵州00后罗宇说：“广东很包容，大城市机会多，工资待遇好，工作环境也自由。”

同在一趟列车上的胡江涛从普工做起，逐步向技术岗位转型，他的成长轨迹印证了广东对技能人才的重视。

“我参加培训考取了电工证，政府给了补贴，工资直接涨了2000多元。”如今，胡江涛在深圳某科技公司担任电工，月薪七八千元，还享受食宿补贴。对于未来，他充满信心，“我计划参加更多培训，向技术骨干方向发展”。