重庆北碚：学生心理健康首诊减免

本报讯（中青报·中青网记者 耿学清）记者近日从重庆市北碚区了解到，该区推出“学生心理健康首诊减免”项目，通过减免首诊费用、优化诊疗流程、提升服务质量等措施，降低青少年心理疾病就诊门槛。两个月来，已有70余名青少年诊疗费用被减免。

去年，团重庆市委、重庆市教委、市卫生健康委、市妇联等部门联合调研发现，40.1%的青少年遇到心理问题时不愿意主动寻求专业帮助，36.8%的家长和21.8%的青少年有较强的抑郁症病耻感。

为构建可持续的社会心理服务体系，去年12月起，团北碚区委联合北碚区政法、教育、民政、卫健等部门，推出“学生心理健康首诊减免”项目，筑牢青少年健康成长“心”防线。

北碚区有关负责人介绍，这一项目利用区卫生健康委精神专科资源，搭建中小学心理危机干预转介“绿色通道”，对每名首次就诊的心理困境青少年减免含挂号费、心理评估、物理治疗、首次心理咨询、首诊精神病检查等在内的诊疗费用270元，资金保障主要通过统筹现有资金渠道，坚持向内挖潜与向外拓源并举，全力保障项目有序开展。

在预防筛查上，北碚区组织辖区专业医疗力量，建立三级心理筛查体系，由学校心理辅导老师或班主任通过心理普测及日常观察对在校青少年进行心理健康状况的初步筛查，对心理健康咨询热线和援助热线中发现的异常情况青少年，同步转交至学校进行关注了解，截至目前，累计筛查出400余名心理健康异常的青少年。

北碚区成立学校家庭教育指导工作服务站，对经学校劝解仍不愿意就医的严重、高危心理困境青少年，由区教委、区民政局、区卫生健康委、团区委共同引导家长正确认识青少年心理健康状况，带领青少年到专业医疗机构寻求帮助，指导家长积极配合做好青少年的教育疏导、转介治疗等工作。