数智技术催生银发经济新业态

近来，广东、浙江、河北等地积极发展数智技术、扩大养老托育供给等举措，努力培育银发经济新业态。随着我国人口老龄化和少子化问题的出现，传统养老模式和养老服务已难以满足需求，如何利用数字化技术把握银发经济新机遇，充分增进老年人福祉，成为题中之义。

数字技术与银发经济的融合，存在一些需要解决的问题。首先，数字基础设施有待完善。由于区域发展不均衡，不同地区之间存在资源禀赋、经济发展水平等方面的差距，尤其是农村地区的网络信号不稳定、宽带接入困难且智能设备使用率较低，使得数字设备在偏远地区以及农村地区的普及率和应用不足。其次，智慧养老产品有待开拓。当前智慧养老产品主要集中于护理、康复和陪伴这三大功能，但产品种类不多、功能单一且操作困难，使得银发群体对智慧养老产品体验不佳，产品市场仍存在很大发展空间。最后，数字化适老服务有待提升。目前，使用数智技术解决老年人吃饭、穿衣、住宅及出行等方面需求的能力还需要提升。基于此，应抓住问题关键，针对性施策。

完善数字基础设施。因地制宜、因势利导完善数字基础设施，对于农村地区、偏远地区和市场化水平、信息化水平及科技水平较低的地区，加强对数字基础设施投入力度，通过财政补贴和政策激励等提升宽带网络、移动通信等数字基础设施的建设和互联网普及率，通过宽带下乡、网络扶贫等方式弥合数字鸿沟。对于发达地区，应继续保持自身优势，不断提升数字基础设施建设成果的辐射带动能力。

开发智慧养老产品。产品开发者应结合人工智能技术与银发群体对健康、康复、社交和陪伴等的需求，通过市场调研、用户体验反馈、案例分析和实证评估等研究方法，设计出便于银发群体选择阅读的字体、图标、颜色和风格，减少产品使用流程，推动智慧养老产品不断优化。

提升数字化适老服务。有关部门应通过设立数字技能培训班、定期举行数智技术讲座和活动、宣传和引导老年人学习数字技术等来提升老年人学习数智技术的兴趣。对社区人员和志愿者进行专业培训，培养一批银发服务人才，让他们为银发群体提供数智技术指导，帮老年人克服智能设备使用困难。银发群体是观看抖音、电商直播带货和线上购物的主力军，通过加强公共场所智能化，让银发群体在日常生活中能够便捷地接触和使用网络，以便促进消费。