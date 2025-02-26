成肌细胞成功植入健康肌肉

科技日报讯 （记者张佳欣）传统的成肌细胞植入方法需要预先让肌肉留下疤痕，以便新细胞能够顺利移植。日本东京都立大学研究团队通过在植入物中加入细胞外基质（ECM）液体，成功地将成肌细胞移植到健康的小鼠肌肉内。该技术为治疗未受损但因衰老萎缩的肌肉开辟了新途径。相关研究成果发表在新一期《细胞和发育生物学前沿》杂志上。

再生医学可利用干细胞来创建和增强现有肌肉。然而，仅植入成肌细胞并不能解决问题，因为大多数情况下，新细胞不会融入现有的肌肉中，而是会死亡。但在肌肉存在损伤或患有杜氏肌萎缩症等特定疾病时，肌肉纤维的萎缩速度快于修复速度，肌肉处于“修复模式”，骨骼肌组织中的干细胞被激活，从而实现细胞移植。

团队利用这一发现，开发了一种新的成肌细胞植入方法。他们不是简单地注射成肌细胞，而是在注射液中添加了帮助细胞在体内保持原位的“支架”——ECM。团队推测，ECM本身可能含有一些能够促进成肌细胞整合到骨骼肌纤维中的成分。

通过小鼠实验，团队发现ECM与成肌细胞的结合量越高，移植到未结疤组织中的成肌细胞数量就越多。但这也存在一些问题：超过一定程度后，胶原纤维就会开始侵入新的健康组织，导致组织纤维化。为了解决这个问题，团队增加了植入物中培养的肌原细胞浓度。迄今为止，他们已使小鼠小腿的胫骨前肌质量增加了10%。

目前尚未确定ECM中的哪种成分有助于成肌细胞正确整合，但该研究在探索利用再生医学治疗肌肉萎缩症方面取得了重大进步。