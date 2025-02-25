土拨鼠也能传播鼠疫？是真的！| 科普时间

提起鼠疫，大家可能都听说过。一旦感染，患者会突然出现高热、淋巴结肿大的症状，病情常常迅速恶化，死亡的可能性极高。

这里可能存在一个误区，以为鼠疫都是老鼠传染的。其实，自然界的很多动物都可以感染鼠疫，尤其是鼠类、旱獭等啮齿类动物。

1土拨鼠能传播鼠疫

旱獭，又称土拨鼠，是一种常见于我国西北地区的啮齿类动物。这种看似可爱的野生动物，实际却是鼠疫耶尔森菌的自然宿主。在我国内蒙古、新疆、甘肃、青海、四川、西藏等省份分布着广泛的鼠疫自然疫源地，而土拨鼠就是这些疫源地最主要的宿主动物。所以，土拨鼠再萌，大家也不要与其亲密接触，围观和逗弄土拨鼠属于高危行为。

2人类可以通过多种途径感染鼠疫

鼠疫主要通过病媒生物传播、接触传播和飞沫传播。

在自然疫源地，病媒生物传播是最主要的传播方式。跳蚤是传播鼠疫的主要媒介，寄生在土拨鼠身上的跳蚤感染鼠疫菌后再叮咬人，即可造成人的感染。

接触传播是指人接触染疫的土拨鼠，或接触鼠疫患者的排泄物、分泌物时，病菌通过皮肤表面伤口或黏膜进入体内而造成感染。

此外，肺鼠疫患者呼吸道分泌物中含有大量鼠疫菌，患者在呼吸、咳嗽时释放出的病菌可以形成飞沫，此时若他人吸入也可造成感染。

3如何预防鼠疫

一是避免接触。远离土拨鼠及其洞穴，不要捕捉或饲养土拨鼠。

二是个人防护。在野外活动时，穿戴长袖衣物和使用驱虫剂，防止跳蚤叮咬。

三是环境卫生。保持居住环境清洁，防止啮齿动物和跳蚤孳生。

四是健康监测。如果接触了土拨鼠并出现可疑症状，应立即前往最近的医疗机构就医，并告知医生接触史。

4外出旅游应该怎么办

外出旅游时，尽量减少和土拨鼠接触，不去逗弄健康状况不明的土拨鼠，做好防蚤叮咬措施，通过使用驱避剂、减少躯体暴露，避免被蚤叮咬，不要私自捕猎土拨鼠等野生动物。

5鼠疫可防可治

鼠疫是一种古老的细菌性传染病，临床上可以使用多种有效抗生素进行治疗。患者如果能够早期就诊，并得到规范、有效的治疗，治愈率非常高。可疑接触者也可通过预防性服药来避免发病。

文字来源：国家疾控局