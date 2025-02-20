医渡科技AI中台落地中南大学湘雅医院

2月20日消息，中南大学湘雅医院已于18日成功完成由医渡科技研发的国产AI医疗中台本地化部署，该平台支持DeepSeek等国产大模型的共同本地化部署、调用及训练，为智慧医院建设提供了新范式。

此次部署成功标志着中南大学湘雅医院成为深度集成DeepSeek的AI中台应用单位，信息中心将利用模型与本院医生共同打造基于医院多年沉淀数据的智能体应用，共同促进该院的AI新质生产力提升。

据了解，此次中南大学湘雅医院部署的AI中台创新点为“四个开放”，即技术开放、数据开放、服务开放和生态开放：

· 技术开放即在中台技术规范的基础上，可以对接DeepSeek-R1全域大模型和医渡科技医疗垂域大模型等国产大模型，支持多维大模型的快速扩展和迭代。

· 数据开放即是多维数据的接入、治理和共享。

· 服务开放即是提供多种预训练模型和算法，并支持使用者自定义。

· 生态开放即是依托智能体实现大模型应用的自由开发、自由训练、自由部署。同时，AI开放中台基于昇腾GPU，实现了从硬件到软件的自主可控，安全性全面提升。

中南大学湘雅医院在智慧医院建设方面一直走在行业前列，汇聚超过25亿条医疗数据，通过医学逻辑加工，形成了10余个专病数据库，打造了国内颇具影响力的数据中心。医院在软硬件能力方面储备全面，为大模型的接入打造了一个坚实且高效的“数字底座”，让数据运用更加稳定、流畅，为后续复杂的医疗数据处理与分析工作提供了强大动力支持。

医渡科技是国内AI医疗头部企业，自2019年起，与中南大学湘雅医院在智慧医疗领域持续深化合作，先后共建中国第一个人工关节登记系统，妇科肿瘤大数据平台，脑血管、围术期和脓毒症专病科研数据库、全院科研数据平台、多中心科研数据平台、重症新冠科研数据智能采集平台等多个项目。

此前，医渡科技宣布已将DeepSeek人工智能模型整合至公司自主研发的“AI 医疗大脑”YiduCore，将进一步推动AI技术在医疗健康产业的规模化应用与创新实践。中南大学湘雅医院AI中台的部署也是医渡科技接入DeepSeek后迅速实现应用落地的标杆案例。

据中南大学湘雅医院公开信息，AI中台将与更多业务系统进行对接，拓展出更多丰富的业务应用场景。例如，在临床决策支持方面，大模型将结合患者病史、症状、检查结果等多维度数据，为医生提供诊断建议与治疗方案参考；在病历质控环节，大模型助力提升病历质量；大模型可精准识别影像中的病变特征，辅助医生更早发现疾病。大模型还将在日常办公中发挥重要作用，提高工作效率，比如依托大模型对科研申报书进行形式内容审查，使科研工作者得以专注关键创新内容的设计。

医渡科技联合创始人、CEO徐济铭表示，2025年将是大模型在产业侧应用的爆发之年。医渡正通过与DeepSeek大模型的技术共振，加速推进自研医疗垂域大模型在临床诊疗、医院管理、科研等场景的深化落地，构建起覆盖全医疗领域的智能生态体系，推动医疗行业的数字化转型。