体检查出脂肪肝？“管住嘴迈开腿”可防治

随着生活水平的提高，越来越多人在体检时查出患有脂肪肝。轻度脂肪肝能恢复吗？如何防治脂肪肝？为此，人民网采访了武汉大学中南医院肥胖症与代谢病外科中心主治医师吴天根。

吴天根介绍，脂肪肝是指肝脏内积聚了过多脂肪，通常是由于饮食不当、缺乏运动以及肥胖等原因引起的。脂肪肝在早期往往没有明显症状，但如果不加以控制，可能会发展为脂肪性肝炎，甚至导致肝硬化。

“脂肪肝属于可逆性疾病，早期诊断并及时治疗常可恢复正常，因此尽早了解它十分有必要。”吴天根表示，调整饮食是预防和改善脂肪肝的关键。要减少高糖、高脂肪食物的摄入，避免油腻和加工食品，尤其是炸物和含糖饮料。建议多吃富含纤维的食物，如全谷物、蔬菜和水果；优质蛋白质，如鱼类、鸡胸肉和豆类。

吴天根指出，除了饮食，运动也是管理脂肪肝的重要方法。通过规律的运动，可以有效消耗体内多余的脂肪，减轻肝脏负担。每周至少150分钟的有氧运动，如快走、慢跑，能有效帮助脂肪燃烧。同时，结合一些力量训练，如深蹲、平板支撑等，能够增强肌肉，提升代谢水平。

吴天根提示，轻度脂肪肝一般不需要药物治疗但若病情进展，患者就不能仅靠控制饮食和规律运动来进行治疗了。如果患者出现食欲减退、恶心、乏力、肝区疼痛、氨基转移酶升高及肝脏增大等情况，应及时就医。