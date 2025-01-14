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人民优选来了

选好砂糖橘 甜蜜过新年

陈子源

2025年01月14日13:51 来源：人民网

每到春节，砂糖橘常出现在人们的年货清单里。那么，年货宠儿砂糖橘要挑“带叶”还是“不带叶子”的？选购砂糖橘是否要认准产地？砂糖橘个头越大越好吃？

人民优选来了——

本期指导专家：江南大学食品学院教授曾茂茂。

(责编：孙红丽、吕骞)




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