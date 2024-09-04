“一苗当先，百日不慌”百日咳公众科普行动启动

今年5月，为进一步科学精准做好百日咳防控工作，切实维护人民群众生命安全和身体健康，国家疾控局会同国家卫生健康委制定了《百日咳防控方案（2024年版）》（以下简称《方案》）。《方案》提出，加强公众预防接种知识的宣传教育，促进监护人依法确保适龄儿童尽早、全程接种含百日咳成分疫苗。

为进一步落实《方案》要求，提高公众对于百日咳的认知，守护儿童健康成长，在“健康中国行动”启动实施五周年之际，人民健康发起“一苗当先，百日不慌”百日咳公众科普行动，全国各地预防接种单位同步开展宣传教育。

此次行动将为公众带来一系列寓教于乐的百日咳知识科普，旨在帮助家长了解百日咳的危害及预防措施，提高及早全程高效接种儿童疫苗的意识，以及对联合疫苗的认知，为儿童健康构建更完善的“防护网”。

百日咳是我国法定报告传染病中的乙类传染病，其特征性临床症状为阵发性痉挛性咳嗽，伴吸气 “鸡鸣”样回声，病程可迁延数月。疫苗是防控传染性疾病的最佳手段之一。

“一苗当先，百日不慌”百日咳公众科普行动将联合全国各地预防接种单位，通过绘本、互动H5、科普海报等创意形式，向新生儿家长传递百日咳相关知识，帮助大众树立及时、全程、高效接种疫苗的理念，为百日咳防治工作提供有力支持。

随着接种的疫苗种类增多、选择更为多元，对家长的认知也提出了更高的要求。为此，人民健康特别上线“打苗手账”，为新手爸妈厘清疫苗接种的综合利弊，用一条条干货守则，帮助大家多方权衡算好“打苗账”；行动还同步推出了“心价比计算器”趣味H5，通过小测试等互动形式，为家长查漏补缺、扫除认知盲区。

此外，本次行动还将推出《森林里的夜半鸡鸣》科普绘本，将知识点融入到生动的森林童话中，将“老知识”演绎出“新创意”。随着故事的展开，家长与宝宝跟随小动物的脚步，自然揭秘百日咳的症状、传播模式等，并找到抵御百日咳传染的良方。

“我们鼓励家长在推荐的最早年龄启动DTaP（百白破疫苗）基础免疫程序，以确保接种程序的尽快完成和百日咳的尽早预防。”深圳市儿童医院感染科主任邓继岿教授表示，“无细胞百日咳疫苗中公认的保护性抗原就是百日咳毒素（PT）。研究表明，使用组分纯化工艺的含百日咳疫苗，可让百日咳抗原含量稳定、纯度高，为宝宝提供更持久的保护。”

邓继岿认为，从长远来看，联合程度越高的疫苗，各方获益也越多。不仅可以减轻新生儿及其父母的接种负担，还能助力提升疫苗接种的及时性和覆盖率，从而降低婴幼儿感染百日咳所带来的社会负担。“要做好百日咳防控工作，不仅需要医疗技术的加持，更需要社会各界的共同努力，通过加强预防接种和科普宣教、开展多渠道监测预警等，共同为下一代的健康成长保驾护航，助力‘健康中国2030’战略目标的实现。”邓继岿说。