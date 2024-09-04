开学季早准备 流感防控“顺口溜”请查收

开学前的忐忑，是成长的必经之路；开学后的喜悦，是未来的美好启航，同时也要面对一个不容忽视的事实：秋冬季是呼吸道传染病的高发季节。

学校是人群密集场所，而随着气温逐渐降低，人们也更倾向于在室内聚集，这为流感等呼吸道传染病的传播提供了便利条件。

托幼机构、中小学校是容易发生流感聚集性疫情的重点场所，我国每年报告的流感聚集性疫情中，90%以上发生在学校和托幼机构。罹患流感，可能会造成孩子缺课和父母缺勤，给教育和家庭带来双重压力。

一、什么是流感？

流感是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病。流感病毒容易变异、传染性很强，人群对流感病毒普遍易感，感染后往往全身症状较为明显，主要表现为急性起病、高热、头痛、全身肌肉酸痛、乏力等。

儿童、老人、孕妇或患有哮喘、糖尿病、心脏病等慢性病的人群感染后发生重症的风险高，可导致肺炎、急性呼吸窘迫综合征（ARDS）、多器官功能不全等。

二、如何防范流感病毒感染？

“接种流感疫苗”是预防流感病毒感染的最经济、有效的手段。流感病毒易发生变异，每年流感流行株可能发生变化，因此每年都需要接种流感疫苗。

三、何时接种疫苗？

通常接种流感疫苗2至4周后，可产生具有保护水平的抗体，因此应该在流感流行季来临之前，完成流感疫苗的免疫接种。如果在流行季前未接种，也可在整个流行季节接种，可查询当地卫生服务信息预约接种。在同一个流感流行季节，已经完成流感疫苗接种的人不需要重复接种。

保持良好的卫生习惯、养成健康的生活方式，亦有助于降低感染风险。

开学季，早准备，这首流感防控“顺口溜”请记牢：

开窗通风常换气，佩戴口罩防病袭。

莫用手来摸口鼻，人多场所慎聚集。

锻炼增强免疫力，接种疫苗别忘记。