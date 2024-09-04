本报北京9月3日电（记者金振娅）国家卫生健康委、全国爱卫办、国家发展改革委、民政部等14个部门联合制定的《关于推进健康乡村建设的指导意见》3日公布。指导意见明确了健康乡村建设的目标和任务，要求为建设宜居宜业和美乡村、推进乡村全面振兴提供坚实健康保障。

指导意见明确提出，到2030年，乡村健康服务能力大幅提升，居民能够便捷获得优质的医疗卫生服务，个人医疗卫生负担可承受；健康生活方式得到普及，重大疾病危害和主要健康危险因素得到有效控制，居民健康水平持续提升。到2035年，建成健康乡村，基本公共卫生服务均等化水平明显提高，城乡卫生健康事业发展差距和居民健康水平差距显著缩小。

指导意见强调，健康乡村建设要聚焦全方位提升乡村卫生健康服务水平，从基础设施条件改善、功能布局优化、人才队伍发展、运行机制完善等方面，进一步完善卫生健康服务体系；聚焦持续提升乡村居民健康水平，进一步强化重点人群健康服务，普及健康生活方式，守住不发生规模性因病返贫致贫的底线；聚焦宜居宜业和美乡村目标，构建乡村健康环境，因地制宜发展健康产业，助力乡村全面振兴。

在推进健康乡村建设的过程中，指导意见明确，要坚持大卫生、大健康理念，以乡村两级为重点，补齐农村卫生健康服务短板，统筹各方面力量和政策措施协同推进，更好地维护农村居民健康。