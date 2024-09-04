办好家门口的社区食堂

清晨5点，60多岁的董艳菊夫妇就起床了。简单洗漱一下，两人跨上电动摩托车赶往5公里外的一家蔬菜批发市场，“家门口有早市，但是菜价平均一斤贵至少两三毛钱，咱可得精打细算。”董艳菊说。

一个多小时后，两人回到社区，没有拐向自家楼栋，而是直行往里，稳稳地停在社区食堂门口。“今天轮到我们迎宾团队当值，中午给大伙包包子！”董艳菊夫妇是辽宁省沈阳市和平区南市场街道和平新村社区居民，她口中的迎宾团队，是社区的4支志愿者团队之一。

“我们的社区食堂由志愿者自主运营，他们义务出工，不拿一分钱报酬。”和平新村社区党委书记张明伟介绍，去年4月至今，食堂已经服务就餐居民超1万人次。

“关键是要找准符合社区实际的解题方法”

“我平时一个人住，一天三顿饭是个难题。”敲开振玉里小区的一间房门，89岁的孙素兰老人因腰椎受损，走路一步一挪。

“社区里像这样的居民有60多名，他们或独居、或高龄，一日三餐普遍有难处：家里人少做饭难、出行不便买菜难。”张明伟说。

和平新村社区是老旧社区，26个楼院的平均房龄超过30年，60岁以上群众占居民总数的22%。

2022年，和平新村社区实施老旧小区改造工程。“改造前征求居民意见，小板凳面对面沟通，微信群24小时互动。归结起来，很多居民想要建一座社区食堂。”南市场街道党工委书记吕阳介绍。

很快，在社区党群服务中心不远处，一个老旧自行车车棚经过改造和装修，和平新村社区食堂挂牌。

建设容易，运行难。“刚开始，我们效仿其他社区食堂，引进专业厨师团队运营。食堂设在小区院内，流动客源少，一个月下来，营业额还不够支付人工工资，只能暂停营业。”张明伟说。

接着，经过多方考察，社区选择与一家养老服务机构合作。“我们组建了订餐微信群，每天公布食谱，有需求的居民自行点餐，再由机构安排配送。”张明伟介绍，运行一段时间后，问题接踵而至：菜品单调重复、送餐不及时、部分老年人不会使用微信订餐……久而久之，订餐的人越来越少。

“开办社区食堂，关键是要找准符合社区实际的解题方法。”张明伟说。

深耕社区工作20多年，张明伟深知，大家的事要大家办。

2023年春节前后，社区党委牵头，党员骨干、居民代表、退休老干部等积极参与，连续召开了5次议事协商会，主题就一个：怎么把社区食堂办好？

“再引进一家养老机构”“把食堂位置挪到临街”“找邻近社区合作”……意见一条条提出，经过综合考量，又被一条条否定。

怎么办？讨论一度陷入僵局。

“咱们社区热心志愿者多，何不尝试自办食堂”

一筹莫展之际，振玉里小区退休老党员王永伟提议：“咱们社区热心志愿者多，何不尝试自办食堂？”

过去，振玉里小区长期处于物业弃管状态，在社区党委领导下成立居民自治组织后，小区面貌大为改观。

依靠居民志愿者支撑起一家社区食堂，到底行不行？大家决定在微信群里发布消息，招募有时间、厨艺好的居民志愿者组建社区食堂运营团队。“先看看居民们的反馈情况，再决定下一步怎么走。”张明伟说。

没想到，消息刚一发出，微信群就热闹起来：“我做过厨师，家常炒菜不在话下”“烙饼、包包子我最拿手”“我做饭不行，但可以跑腿打杂”……一个小时不到，就有26人报名。

“报名的志愿者以六七十岁的阿姨为主，‘妈妈厨房’的名字就这样叫开了。大家希望社区食堂办得暖胃又暖心。”社区干事吕建微说，26名志愿者按照居住小区划分成和平新村、振玉里、迎宾和合居4个团队。

一开始，社区食堂每周二、四供应两次午餐，4支队伍轮番上岗。每周一、三、五，依旧由养老服务机构配餐。

去年4月19日，社区食堂第一次营业，振玉里团队当值。

“我们用20斤面粉做的大包子，不到半小时就被抢购一空。”团队成员、75岁的老党员张俊鹏说，当天中午，食堂大厅坐满了居民，一顿忙活之后，才发现忘了给自己留，“看着大家伙吃得香，我们都不觉得饿了！”

随着食堂运行越来越顺畅，今年春节开始，社区食堂完全由志愿者们接手运营。

食堂入口处，悬挂着一周菜谱：每周二、四，包包子、烙馅饼，10元一份，赠送汤和小咸菜；每周一、三、五，提供一荤两素的套餐，12元一份，汤同样免费。

“90岁以上老年人和特困群体，用餐免费。”张明伟说，“行动不便的老年人，提前给网格员打个电话，我们负责送餐上门。”

“调动群众积极性、发动社会力量参与，办好民生实事”

“味道跟家里一样”“食材有保证，吃得放心”……居民们点赞的背后，是志愿者团队的辛苦付出。

张俊鹏已经随儿子搬离了社区，但轮到当值时，他都会倒两班公交车赶来；迎宾团队成员、66岁的张幸雁跑腿、炒菜、和面样样行，哪组缺人她都立刻顶上……

社区食堂的平稳运行，离不开规范的管理。

下午1点多，居民用餐接近尾声，迎宾团队志愿者开始对前厅和后厨进行全面清理，碗筷等餐具在洗净后放入消毒柜消毒。“我们根据实际需求，建立了志愿服务签到签退、物资采购、明厨亮灶、食品留样、餐具消毒等措施和制度，确保食品安全和菜品品质。”张明伟说。

酸菜20斤、韭菜15斤、黄瓜8斤……翻开食堂采购进库单，董艳菊夫妇将当天采购详情一一入账，并附上购物小票。社区指定的食堂财务负责人吕建微，将当日收支情况结算登记后，拍照发到微信群公示，确保每一笔款项有据可查。

“目前，社区食堂日均盈利在100元左右。我们用这笔盈余给志愿者们购买了意外伤害保险，并准备升级厨房部分硬件设备。”吕建微说。

为了使志愿服务长效化、常态化开展，社区对志愿服务实行积分管理，按照服务时长积分，每季度可以兑换一次礼品。目前，志愿者队伍已充实到50多人。

社区食堂名气越来越大，吸引了越来越多的社会慈善资源。采访中，记者遇到3家民营企业负责人，他们共同捐赠了200斤肉、30桶豆油和30袋大米白面。

社区食堂小事，事关基层治理大事。在吕阳看来，社区食堂的成功运营在于党建引领下的多方参与，“调动群众积极性、发动社会力量参与，办好民生实事。”

《 人民日报 》（ 2024年09月04日 14 版）