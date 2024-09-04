2024新一代健康生活方式发布会在京举行

近日，新城基业·颐瑞府2024新一代健康生活方式发布会在北京城市副中心隆重举行。此次活动标志着新城基业与世界500强企业复星康养产业发展集团强强联手共同推出全新的健康生活方式理念，为北京副中心的居民带来更健康、宜居的生活体验。来自政府、地产、健康行业领域内的嘉宾齐聚一堂，共同见证了这一重要时刻。

发布会伊始，新城基业有关领导致辞表示，作为首都未来发展的重要区域，北京城市副中心不仅是国家创新与发展的前沿阵地，更是新城基业践行国企责任、推动全龄友好与康养政策落地的关键舞台。在此背景下，新城基业与复星康养携手，以“新一代健康生活方式”为核心，旨在打造引领时代的健康人居典范。

随着签约仪式举行，标志着新城基业与复星康养正式达成战略合作，在项目建设与康养运营服务领域共同迈入崭新阶段。此次合作，将整合复星集团的丰富产业资源，结合周边医疗、住宅、商业等多元业态，构建涵盖成长健康、老年健康、饮食健康、运动健康等在内的八大健康体系，为颐瑞府业主提供全生命周期的定制化健康服务，打造全龄高端健康社区。

发布会中，新城基业与复星康养相关嘉宾带来了精彩的TED演讲。他们深入剖析了颐瑞府项目的全龄健康生态理念，分享了产品设计与健康生活运营的前沿思考。通过构建全生命周期的健康价值体系，颐瑞府项目旨在成为城市副中心改善型住宅的新标杆。

随着推杆被按下，“新一代健康生活方式”正式发布，也宣告着颐瑞府将开启崭新的篇章。

“新一代健康生活方式”主题论坛环节，来自地产、设计、健康等多个领域的嘉宾围绕“新星力量·健康未来”的主题展开了深入交流。与会嘉宾一致认为，新城基业与复星康养的合作，不仅为通州改善住宅市场树立了新的标杆，更为全龄康养地产的发展提供了宝贵经验与启示。