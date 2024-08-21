牙齿矫治要趁早？这6个儿童口腔健康误区了解一下

越来越多低龄儿童进行牙齿矫正，可能让孩子身心健康面临多重风险。河南省儿童医院口腔科主任医师裴蓉在接受采访时表示，一部分家长在遇到孩子牙齿发育过程中出现的一些“异常”现象时，容易产生恐慌心理。但也有另一部分家长会认为孩子还小，牙齿问题等换牙了就好。因此，提高家长对于儿童口腔健康的科学素养十分有必要。