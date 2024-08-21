适度玩电游或有益心理健康

《自然·人类行为》19日发表的一项基于日本97602人数据并结合机器学习算法的研究显示，拥有电子游戏机并参与游戏，可能会对心理健康产生积极影响，但时间不宜过长。

通常认为，电子游戏会对心理健康产生负面影响，世界卫生组织已经将游戏障碍列为一种健康问题。但关于电子游戏和心理健康之间的关系，大多数现有科学证据并没有在二者之间建立起强有力的关联。

由于2020年至2022年游戏机短缺，日本的零售商用抽签的方式为消费者提供两种不同的游戏机。日本大学研究团队此次利用这种随机分配评估了电子游戏对压力和生活满意度的影响。他们调查了97602人（其中8192人参与了游戏机抽签），他们的年龄在10—69岁。调查收集了受访者是否参与抽奖、拥有游戏机的情况、游戏偏好、心理健康、生活满意度以及社会人口学特征等信息。

团队采用一种专为推断调查数据因果关系而设计的机器学习算法，发现拥有一台游戏机和在其中一台游戏机上玩游戏，都会改善心理健康。但每天玩游戏超过3小时的人不再获得同等益处。研究还发现，拥有游戏机能提高生活满意度，减少心理痛苦。

研究人员表示，这一发现还凸显了屏幕使用时间对心理健康的复杂影响。