山东济宁：“乐龄坊”乐老育小

【暑天里的感人瞬间】

“老年大学放假了，我来社区和孩子们一起上暑假班！”山东省济宁市微山县老干部“乐龄工作坊”成员宋伟莲说，“假期里和孩子们一起重温铁道游击队的故事，让孩子们过上一个有意义的暑假真是太开心了，我也感觉又年轻了！”

作为微山县委老干部服务中心离退休干部党支部书记，宋伟莲召集有活力、有特长、乐于奉献的老干部组建乐龄工作坊，并开到了社区里。“人老了，依然可以做很多对社会有意义的事情。将‘老龄’活成‘乐龄’，这就是乐龄工作坊组建的初衷！”宋伟莲说。

每到暑假，宋伟莲就带着10多位乐龄工作坊成员在南苑社区、谢桥社区等地方开展公益课堂，受到社区热烈欢迎，她也成了孩子们心中亲切的“宋奶奶”。“一看到宋奶奶，我就能感受到她浑身上下的精气神，我也要像宋奶奶一样积极向上！”微山县实验小学的王岚德说。

“杨焕勇爷爷给我们讲的端鼓腔好神秘，我们微山的非遗文化真厉害！”微山县第二实验小学的丁薏宁兴奋地说，“钟家科爷爷还教我学小篆，听说爷爷奶奶退休后都还在上大学，我要向他们学习！”

乐龄工作坊成员还组织大家一起主动当起网格员，为社区群众送知识、送演出、送政策。

“微山县注重发挥老干部的优势，不断探索打造老干部实现再社会化能力的平台，整合社区党群服务中心、新时代文明实践中心、老年大学等资源，拓展文化养老新思路。一老一小在暑假的活动中相互汲取能量，实现了‘文化养老’+‘文化育小’，1+1>2的正向激发。”微山县委组织部副部长、老干部局局长刘鹏说。

(本报记者 李志臣 宋喜群 本报通讯员 刘世瑞)