科技赋能体育 让运动更便捷

据报道，近日，首届北京虚拟体育运动会决赛在门头沟区举行。活动当天，电竞赛车项目尤为引人注目。欢呼声、加油声此起彼伏，整个赛场洋溢着浓厚的运动氛围。

近年来，随着科技赋能体育的趋势加快，特别是5G网络、人工智能、虚拟现实等技术的不断成熟，虚拟体育作为体育产业的新兴力量，不断拓宽体育的服务场景，为群众提供了参与体育健身运动的新选项，满足群众日益增长的运动健身需求。国务院印发的《全民健身计划（2021—2025年）》明确提出“要提供全民健身智慧化服务，推动线上和智能体育赛事活动开展，支持开展智能健身、云赛事、虚拟运动等新兴运动”，《“十四五”体育发展规划》也提到“推动开展云赛事、虚拟运动等新兴运动和赛事活动”，为虚拟体育发展提供了有力的政策支持和广阔的发展空间。

科技推动体育产业高质量发展，在技术创新、模式开发、业态融合、场景探索等方面扮演着重要角色。虚拟体育运动通过将高科技运动装备硬件与先进的软件、平台相结合实现多元化、个性化的运动项目体验，不仅能够轻松打破时间、场地、环境和专业器材限制，还能为人们提供更加灵活丰富的健身场景以及更加安全高效的运动体验。

最近热度持续攀升的骑行运动成为城市年轻人健身新宠，在实现锻炼与社交双重目标的同时，拉动了装备、服务、活动等相关产业的消费，但也要看到，骑行文化不普及、城市相关基础设施不够匹配、运动装备费用较高以及高速骑行状态下的安全隐患等问题阻碍了更多人的参与。虚拟骑行运动不但可以解决装备、时空和安全问题，还能为骑行爱好者提供更准确的实时数据参考和运动指导，使更多人愿意体验骑行运动，满足健身、竞技和社交的多重诉求。

2024年北京数智体育公开赛和上海虚拟体育公开赛“酷夏运动季”全民挑战赛，都将虚拟骑行作为主要项目，鼓励全民参与和体验。与骑行运动类似，虚拟滑雪、虚拟赛车、虚拟赛艇、虚拟高尔夫等运动项目利用虚拟现实、人工智能、传感交互、云计算与大数据等技术，打破了原有项目在运动器材装备、场地环境、季节天气和运动能力等方面的参与门槛，让人们在更便捷、更安全的环境下低成本获得全新运动体验，可以大大激发运动兴趣，提高运动参与度。与此同时，虚拟体育也正在拓展电子竞技的概念边界，加速电竞与传统体育的融合，不断改善“电竞即游戏”的刻板认知。

今年夏天，巴黎奥运会进一步点燃了全民运动热情。目前，奥运带来的长尾效应仍在继续，消费拉动效应明显。国务院日前发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出激发体育消费活力，“引导各地推出特色鲜明的群众性体育赛事活动”；今年3月国家体育总局、商务部、文化和旅游部共同开展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”活动，旨在充分释放消费潜力，而智能健身与虚拟体育将是探索体育消费新场景的重要路径。

体育消费主要集中在年轻群体，与数字文化高消费群体重合。他们对新鲜事物接受快，追求高品质、沉浸式体验，有自己钟爱的虚拟文化群落。相较于传统体育，虚拟运动装备、智能穿戴设备、内容服务、周边产品以及沉浸式运动场馆等具有高科技感和创新性特征，这与年轻群体的潮流式消费和体验式消费习惯不谋而合。因此，虚拟体育将在引领运动潮流的同时，不断探索虚拟体育消费新场景。

数字经济与传统体育深度“互链”，是把赛事流量转换为社会效益和经济增量的重要路径，同时也不断为大众运动和全民健身提供新选项和新体验。虚拟体育和智能健身目前尚处在起步阶段，面临着技术瓶颈、内容创新、商业模式等多方面的挑战。目前，我国对虚拟体育发展提供政策保障和支持，随着技术进步和市场扩大，虚拟体育将拥有更高的全民普及度，引领时尚生活方式，同时也将为体育产业发展提供新思路，助推产业创新与升级。

（作者：孙笑非，系上海体育大学副教授）