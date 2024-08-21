观看一场脱口秀，散场后再去夜市大快朵颐；精心搭配服装和造型，在夜间开放的景点来一场“穿越时空”的旅拍；下班后和好友组一个“飞盘局”，在体育场尽情挥洒汗水……

夜晚“亮”起来，消费“火”起来。商务部发布的《城市居民消费习惯调查报告》显示，我国60%的消费发生在夜间，大型商场每天18时至22时的消费额占比超过全天的50%；旅游人均消费的贡献方面，夜间消费是白天消费的3倍以上。

如今，夜经济不再局限于购物和餐饮，新业态、新模式、新场景不断涌现，延长了消费时间，拓展了消费空间，创造出丰富的消费场景。

夜市人气旺

夜幕降临，华灯初上，河北省正定县迎来一天中最热闹的时段。登上南城墙领略古城夜景，再漫步至隆兴寺东侧的旺泉古街去品尝南北小吃，美景迷人，美食更诱人。一到夜晚，香气从美食街区飘出，烤肉、火锅等网红美食与饸饹、蒸菜等传统小吃应有尽有。

“白天感受古建筑的魅力，晚上逛街品美食，从早玩到晚都不觉得腻。”慕名而来的游客张笑颖，将一天的行程排得满满当当。

“近年来，我们开放景区夜游活动，打造特色商业街，丰富餐饮业态，完善城市服务功能，不断释放夜间经济活力。”正定县文化广电体育和旅游局党组成员霍哲介绍，依托古城历史文化资源，正定探索文旅融合新路径，实现美食与旅游的深度融合，让游客在品味古城古韵的同时领略烟火气息。

夜市是夜经济最常见的一种业态。商家的吆喝声、食客的谈笑声……融汇成夜间的热闹景象。

酸甜可口的酸嘢、各式口味的烧烤、清爽解暑的水果茶饮……在广西壮族自治区南宁市民生广场·水漾市集，各类美食琳琅满目。

南宁市民张贤奇带着外地好友前来体验南宁的夜生活，他们品尝了特色美食，还观看了打铁花表演。“这里不仅可以品小吃、看江景，还可欣赏铁花飞溅、火星四射的打铁花表演，场面十分壮观。我的外地朋友大呼过瘾，说南宁的夜生活真是太棒了！”张贤奇说。

人间美味，市井烟火，满是生活气息。除了餐饮美食类夜市，各地还涌现出不少主题夜市，如文创夜市、国潮夜市、非遗夜市等。这些特色夜市不仅丰富了夜市内容，还能满足游客个性化需求。

每逢周五至周日晚上，江西省景德镇市陶溪川文创街区就变得格外热闹。以前这里是废旧的国营瓷厂，当地在烟囱、水塔、厂房等工业遗产基础上，建成了一个以陶瓷为特色、融合建筑美学的艺术空间，目前已成为景德镇的文旅地标。夜晚的陶溪川文创集市，游人如织。街道两旁，一个个摊位整齐排列，各式各样的陶瓷艺术品在柔和的灯光下更显雅致，吸引顾客驻足选购。

8月8日至10日，辽宁中医药大学举行的中医药文化夜市收获超高人气。夜市上，养生药膳汤品、茯苓馒头等各类“食疗”零食让人目不暇接。在现场，游客可以跟随专业老师学习八段锦、五禽戏、太极拳等中医传统养生功法，还能体验针灸、推拿、刮痧等中医药特色疗法。

夜玩花样多

8月2日晚，天津滨海高新区智慧山山丘广场人气十足，在潮流市集、喜剧专场、音乐演出掀起的热闹氛围中，第五届天津夜生活节宣告启动。

天津市商务局相关负责人表示，本届天津夜生活节为期一个月，将推出涵盖100场特色活动、100个品质夜生活好去处的“双百”计划，进一步丰富市民夜间消费场景；同时启动City Walk（城市漫步）天津城市体验季，在各大商圈引入品牌快闪、创意展示等内容，将文化艺术与城市消费紧密结合。

“8月份，我们将推出约40场演出，包括魔术、戏曲、脱口秀和音乐演出等，很多都在晚上。”天津智慧山那山街区品牌中心工作人员介绍，街区的夏季活动十分丰富，整体客流量比冬季提升两到三倍，而夜间比白天更为热闹。

从以美食、购物为主的夜间经济1.0版，到融合夜游、夜娱、文创、演出、科技等新兴消费业态的夜间经济升级版，不难发现，围绕“食、游、购、娱、体、展、演”，夜经济的“新夜态”不断推陈出新。

四川省邛崃市天台山，是远近闻名的萤火虫观赏基地。以萤火虫为主题，结合生态保护、旅游和文创，当地打造出一种新型夜间经济模式。入夏以来，天台山迎来萤火虫观赏高峰期。每到夜晚，肖家湾萤火虫山谷一带的森林中，萤火虫漫天飞舞，犹如星河璀璨，景象蔚为壮观。

在云南省，换上一套民族风情浓郁的服装、拍照留念，已经成为很多游客必选的打卡项目。在西双版纳傣族自治州景洪市星光夜市，旅拍以民族服饰为主，从服饰、头饰，到化妆、跟拍，提供一条龙服务。在商户的推荐下，重庆女孩小文选了夜市里流行的傣族装扮。特色服饰配上流光溢彩的街市，十分出片。

在吉林省各地，各种夜游形态“花式上新”：长影世纪城推出“山海奇妙夜”主题夜游项目，结合多媒体技术与现代演绎手段打造神奇、梦幻的沉浸式夜游场景；梅河口东北不夜城创意策划簪花节、东北泼水节，通过非遗文化与游客互动；四平市“仁兴里”步行街开设文创主题邮局，依托系列富有本地文化特色的邮票及明信片作品，展示城市发展脉络和时代变迁，吸引大量游客和集邮爱好者关注……

演唱会、音乐节、艺术展，成为夜经济火爆的“流量密码”。夜经济和科技、文旅的深度融合，进一步丰富了游客体验感。

北京延庆推出“妫河夜画”夜游体验活动，融入灯光、置景、全息投影等多媒体特效，游客可乘船游览历史悠久的妫河畔；甘肃嘉峪关通过激光投影、数字科技等多元形式，推出关城夜游灯光剧，展现“天下第一雄关”的别样魅力；江苏南京打造“大梦·红楼”沉浸式展演空间，以四大数字场景再现太虚幻境，重现《红楼梦》经典场景……

到图书馆读书、到博物馆观展、到动物园看动物等，也加入“晚间档”活动。

7月以来，北京20余家热门博物馆深入挖潜，采取延时开放、错时闭馆等措施，更好满足观众参观需求。上海45家博物馆在周末晚间掀起“博物馆奇妙夜”热潮，不仅延长开放时间，还结合特展、互动体验、文创市集、露天电影播放等多种形式，让观众走进丰富的文化体验空间。江苏多家图书馆将服务时间延长到了晚上甚至深夜，无锡市图书馆7月份晚间读者达2万多人次，南京江北图书馆的“夜书房”座无虚席，徐州24小时图书馆读者不断……夜间有书香，城市添芬芳。

夜晚文体热

如今，下班、下课之后，到健身房燃烧卡路里，成为很多人崇尚的生活方式。

在广东省佛山市顺德区的热门商圈桂畔里，一家运动馆内，十余名健身者在教练的带领下认真拉伸。经常来健身的潘女士说，桂畔里商圈对健身爱好者非常友好，健身场所齐全，包括综合性健身馆、拳馆、公共运动场所等。她发现，暑假期间，来健身的人明显增多，尤其是很多十多岁的青少年报班锻炼，带旺了健身馆的生意，增加了这个商圈在夜间的人气。

夏天白天气温较高，越来越多的运动爱好者选择在夜晚挥洒汗水。夜跑、夜骑、飞盘等丰富多彩的“夜间运动”成为城市里一道活力十足的风景线，健身消费需求加速释放。

晚七点左右，天色渐暗、灯光亮起，位于安徽省合肥市包河区常青体育公园的球场里，球赛在夜色中继续进行、热闹不减。公园内共有三个球场，每个球场都配备有3到5根灯柱照明。刚刚结束了一场对抗赛的李俊正坐在球场旁休息。每隔两天，他都要约上好朋友，到这里打一场篮球赛。在合肥，“灯光球场”越来越多，包含篮球场、网球场、羽毛球场、乒乓球场等，覆盖市民的多项体育爱好。

“花式跳绳融入了技巧、街舞、音乐等元素，是集健身、娱乐、表演于一体的时尚运动，让我们一起欣赏精彩的跳绳表演，为台上的选手呐喊助威！”这是7月15日晚上，河北省石家庄市第二届全民体育节上的精彩一幕。以时尚多彩的体育赛事主导，丰富广大市民夜生活，促进夜经济发展，是今年石家庄市举办体育赛事活动的一大显著特点。

近日，湖南省长沙市第四届体育消费节系列活动——点亮新经济·释放新活力“夜尚星动”2024年“夜间趣味体育嘉年华”活动启动。长沙市体育局产业处负责人表示，今年暑期，“夜间趣味体育嘉年华”活动将采用“体育+夜经济”模式，结合长沙夜间消费示范街区、体育公园、体育实体商家等网红点，积极开展荧光定向跑、趣味体育等参与感、观赏性强的时尚体育赛事活动，让市民游客沉浸式体验集赛事、餐饮等于一体的夜间体育消费新场景，形成一批夜间体育消费打卡地，为长沙夜经济增添一份活力。