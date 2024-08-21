“潮汐式”医疗缓解避暑景区“看病难”

“没想到乡镇医院这么好！”70岁的唐立宪是重庆市北碚区居民，长期遭受双腿疼痛的困扰。有一次到石柱土家族自治县黄水镇避暑，朋友推荐她到黄水镇中心卫生院瞧瞧病。

抱着试试的心态，唐立宪来到集医疗、预防、保健、康复为一体的黄水镇中心卫生院。“经过10多天针灸、按摩，竟然不痛了。”唐立宪说，“这里有重庆市人民医院、重庆市中医院的专家来坐诊，我只花了900多元，就解决了多年的老毛病。”

黄水镇平均海拔约1550米，森林覆盖率高达85%，夏季平均气温21摄氏度，是避暑胜地。常住人口不足1万人，但每年暑期旺季时增至约30万人，黄水镇中心卫生院的50余名医护人员有时会出现周转不开的情况。

在重庆，一个乡镇建设一所卫生院，卫生院医疗资源按照常住人口配置。黄水镇面临的难题，如何解决？

“我们创新推出‘潮汐式’医疗援助模式，实现医疗服务的精准对接和高效利用。”重庆市卫生健康委副主任潘建波介绍，根据景区人流变化，精准调整医疗资源配置，在寒暑假期等景区人流量大的时期，向景区所在地的医疗卫生机构增派医疗卫生资源，在人流量小的时期撤回。

随着到黄水避暑的游客逐渐增多，今年7月1日，重庆市卫生健康委从重庆市人民医院、重庆市中医院、重庆市儿童医院等机构，选派出6名医师援助黄水镇中心卫生院，时间将持续到8月31日。

“最近人口密度大，感冒发烧比较多，要注意锻炼，增强抵抗力……”8月14日上午，来自重庆市人民医院心内科的副主任医师王骄在接诊一名游客时不停嘱咐。

今年是王骄第三次参加“潮汐式”医疗援助工作，目前每天接诊量在90人左右，她说：“3年来，亲眼见证了黄水镇中心卫生院医疗设施设备更新换代，诊疗技术显著提升，以及医护人员专业能力不断增强。”

援助期间，重庆市卫生健康委优化资源配置，在收入待遇、生活补助方面对医疗人员进行补贴。“支援期间，按正高、副高、中级职称每天分别补助500元、400元、300元。”潘建波说，“今年首批选派的市级专家，中级职称以上占比100%，副高职称以上占比23.53%。”

黄水镇中心卫生院提前规划受援科室，完善专家诊室布置，配备基本设施设备，制定科学的接诊救治流程。“卫生院新设置6个诊室，新增加6个工作账号，提供必备的办公场地和诊疗条件，强化援助服务保障。”潘建波说。

此外，考虑到暑期景区避暑群众“一老一小”居多的特点，结合暑期发病率高的腹泻、外伤等疾病，精准确定选派人员专业，让医疗资源更适配。

“7月以来，本院就诊人群以老人和小孩为主，涉及急诊、儿科、心脑血管、康复等学科。每天就诊量超过1000人次，是平时的10倍以上。”黄水镇中心卫生院党支部书记、院长冉军说。

2021年实行“潮汐式”医疗援助以来，重庆累计派遣市、区两级医疗专家430名，诊疗患者13万余人次。

“下一步，重庆还将逐步扩大‘潮汐式’医疗援助的覆盖面，并将援助时间从暑期逐步扩大至寒假、春节等高峰节假日，满足群众多元化医疗需求。”潘建波说。

《 人民日报 》（ 2024年08月21日 13 版）