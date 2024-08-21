如何识别汛期各类预警信号？（防汛避险应知晓）

江河洪水、山洪灾害、城市内涝等都有相应的预警信号。如何识别有关预警信号，防范应对洪涝灾害、提前转移避险？记者进行了采访。

为何对洪水进行编号？

水利部信息中心水文首席预报员侯爱中介绍，依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国水文条例》，2019年4月，水利部印发《全国主要江河洪水编号规定》，明确规定全国大江大河大湖以及跨省独流入海的主要江河水位（流量）达到防洪警戒水位（流量）等情况，可对洪水进行编号。

发布编号洪水，可提醒公众远离相应河道，提醒相关部门做好防范应对工作。

山洪灾害预警信号有哪些？

水利部减灾中心（防御中心）正高级工程师涂勇介绍，水利部根据预警对象的不同，提供多阶段、梯次化的山洪灾害预警服务，发布预报预警、监测预警和现地预警三种预警类型。

预报预警，指水利部和中国气象局联合发布的全国山洪灾害气象风险预警。预警等级分为四级：红色预警，说明可能性很大；橙色预警，说明可能性大；黄色预警，说明可能性较大；蓝色预警，说明可能发生。此外，依据临近降雨预报，水利部门还发布山洪灾害短临预报预警，预见期一般为0至3小时，用于指导基层组织人员转移避险。

监测预警，指自动雨量（水位）监测站监测的降雨（水位）达到设定阈值时触发的预警，用于指导基层组织人员转移避险。

现地预警，指乡镇、村采用现地监测预警设备或人工巡查发出的预警，具有信息短平快、直达一线责任人的优势。

涂勇提醒，在山洪灾害多发期，要随时关注气象部门发布的天气预报、暴雨预警信号，以及水利部门发布的山洪灾害预警信号。

城市内涝预警信号有哪些？要注意些什么？

水利部减灾中心（防御中心）正高级工程师柴福鑫介绍，城市内涝预警信号类型在不同地区有所不同，比如，广东佛山发布四色预警，湖北武汉、云南昆明则发布积水程度预警。

城市内涝多发区域包括城市下沉广场、下凹桥区、低洼院落、地下空间等区域，多发时段与强降雨发生时段相关。柴福鑫介绍，暴雨时，应尽量避开积水和交通不畅的地带，不要靠近有漩涡的地方；应注意观察四周有无电线杆、变压器、电线或铁栏杆等有可能连电的物体，一旦发现有电线落入水中，必须远离并及时告知相关部门。

柴福鑫建议，家中可常备手电筒、救生衣等用品，以备不时之需。

《 人民日报 》（ 2024年08月21日 04 版）