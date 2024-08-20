喝咖啡会让人变黑吗？“咖啡星人”要懂的8个小知识

咖啡，称得上是不少打工人的“续命水”，经常出没在早餐、下午茶、商务会谈等场景。不少场合下，没有咖啡仿佛是不完整的。但也有不少人对喝咖啡存在疑惑：喝咖啡会让人变黑吗？喝咖啡是否会上瘾？咖啡喝多了会致癌吗？

人民优选来了——

本期指导专家：江南大学食品学院教授曾茂茂、梁丽；江南大学食品学院助理研究员张书凝。