提早关注不易察觉的眼部问题 守好心灵的窗户

眼睛是人体重要的器官之一。不当的用眼习惯导致眼部疾病，危害身体健康。由于手机、电脑等电子产品的大量使用，越来越多的人经常感到眼部不适，如眼睛干涩，视力模糊等。如何缓解这些眼部问题？近日，中山大学中山眼科中心副主任兼副院长袁进，深圳市眼科医院院长迟玮在做客《全民爱眼共筑睛彩》系列科普直播时给出了自己的建议。

眼健康关乎全身健康

迟玮介绍，眼健康是指我们眼睛的健康状态，包括视觉的健康和眼球结构的完整性。视觉对人类或者动物非常重要，83%来自外界的信息是通过视觉获得的。视觉可以帮助我们感知外界物体的大小、明暗、动静和颜色。

眼健康是国民健康的重要组成部分，涉及全年龄段人群的全生命周期。眼健康不仅包括眼球结构的完整，还包括视觉功能的健全，视力的正常，眼压的正常，眼睛舒适度的正常。

眼健康出了问题，不仅可引起眼部视觉功能和视力的异常，还可造成全身其他多系统的异常，包括心情抑郁、紧张、焦虑，以及免疫系统异常和心理异常。视力异常引起生活方式改变，如运动减少，可能造成跌倒等外伤性疾病的发生。

智能时代给眼健康带来挑战

“随着生活方式和科技的发展，手机、IPAD、电脑已成为工作和生活的重要组成部分，我们已经进入到了‘智能时代’。”袁进介绍，这种模式的变化，给眼健康带来了潜在的风险和挑战。在使用屏幕的过程当中，不科学的使用习惯可能导致持续用眼，引起眼部疲劳。另外，屏幕中的蓝光也会损害内膜的稳定性，导致干眼的发生。

袁进表示，预防这些问题，首先要科学使用屏幕。对于儿童或者青少年，建议使用屏幕20分钟左右后进行眼部放松。同时，要保持眼睛和屏幕一尺的距离。在使用过程中，建议屏幕略低于视线，减少由于过度集中精力导致内膜增发。在使用过程中可进行主动瞬目，帮助内膜功能重建。如果出现眼睛干涩、疲劳和视物模糊，应寻求专业健康指导和医疗干预。

提早关注不易察觉的眼部问题

“生活中还有一些不易被察觉的眼健康问题。” 迟玮提醒，这些问题在疾病初期症状不是非常明显。以青光眼为例，患者早期发病时没有明显的眼痛或眼胀症状，视力下降也并不明显。等患者发觉有明显视力改变和视野缩小时，往往已经到了疾病晚期，视神经已经造成了不可逆的损伤。因此，早期筛查非常关键。

对于眼健康问题，迟玮建议坚持预防为主，防治结合。在生活中提倡健康的饮食习惯，规律的生活作息，充足的睡眠时间，避免熬夜，养成正确的用眼习惯。坚持早防早筛早诊早治，如果出现眼部不适，及时到专业医院检查，针对病因进行规范治疗，避免延误最佳治疗时机。

“眼睛是心灵的窗口。政府、社会、专业机构和个人应共同努力，呵护好这个窗口。每个人要做好自己眼健康的管理者，建立起正确、科学的用眼范式。只有这样才能看得清楚、看得持久、看得舒适。”袁进补充道。