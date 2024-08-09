创新降脂药在多地开出首批处方

创新降脂药8日在广州、上海、北京等多地开出首批处方，为心血管疾病患者带来原研进口的联合降脂新选择。

当天，欧加隆旗下创新降脂单片复方制剂益立妥[通用名：依折麦布阿托伐他汀钙片(Ⅱ)]在中国医学科学院阜外医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、北京和睦家医院、广州和睦家医院等医院开出首批处方，有望助力更多血脂异常患者从降脂达标中获益。

当前，心血管疾病依然是导致我国居民死亡的首要原因。而在动脉粥样硬化性心血管疾病的防治中，降低低密度脂蛋白胆固醇是关键。

“面对患病率高、治疗率低、达标率低的血脂管理现状，临床亟需找到适合我国疾病发展现状的治疗方案，帮助不同病情的血脂异常患者针对性解决问题。”中国医学科学院阜外医院教授李建军指出，“近年来，降脂药物的联合使用已成为临床血脂管理的基本趋势，创新降脂单片复方制剂进一步丰富了联合治疗选择，这对于提升患者降脂达标率具有重要意义。”

此外，血脂管理重在长期规范用药，但“难以坚持”成为降脂治疗过程中的一大障碍。尤其是对于合并有高血压、糖尿病等疾病的血脂异常患者，每天需服用的药物往往是“一吃一大把”，容易出现忘服、漏服等现象，导致治疗依从性降低，增加心血管事件的风险。

上海交通大学医学院附属瑞金医院教授陈桢玥表示：“在临床血脂管理中，治疗依从性一直是主要挑战之一，依折麦布阿托伐他汀钙片等单片复方制剂带来降脂治疗新选择，促进长期规范用药。期待在更多创新治疗的助力下，助推我国心血管疾病整体防治水平的持续提升。”

“对于血脂异常的患者，降脂达标是预防和治疗心血管疾病的关键举措。”浙江求是心血管病医院院长沈法荣表示，“作为公立医疗服务的有益补充，社会办医在提供基本医疗卫生服务的同时，助力为患者提供更全面的治疗方案，以满足群众多层次、多样化的健康服务需求。”