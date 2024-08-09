为做好高温天气劳动保护工作，全国总工会近日印发《关于做好2024年职工防暑降温工作和开展“工会送清凉 防暑保安康”活动的通知》，旨在有效预防和控制职业性中暑事件，切实维护广大职工的劳动健康权益。

为响应全国总工会号召，在人民健康“五进”关爱服务计划的基础上，人民健康联合中国职工发展基金会（以下简称“中国职基会”），发起了关爱高温下的劳动者专项计划之“劳动防暑节”。8月6日，在北京市朝阳区总工会的支持下，“劳动防暑节”关爱行动走进北京市劲松街道总工会，为环卫工人、快递员、保安人员等户外工作者带来了形式多样的健康服务。本专项计划由国药太极公益支持。

“劳动防暑节”关爱行动走进北京市劲松街道总工会。

“作为中华全国总工会的直属单位，中国职基会坚持以职工为中心的工作导向，努力为职工提供更多可感可知、可达可得的贴心服务。”中国职基会副理事长兼秘书长叶庆国介绍说，中国职基会立足工会、面向职工、服务社会，围绕帮扶救助、医疗健康等领域建立多元公益项目体系，助力全国工会系统开展职工公益工作。“为守护高温环境下职工的健康安全，中国职基会近年来发起了‘一瓶水传递爱’等公益项目，意在关心、关注、关爱一线劳动者。我们也希望与更多社会力量携手，提升公益合作的广度和深度，一同下基层、走一线，为户外高温劳动者送去健康和关怀”。

“社区街道是社会发展的重要基石，在高温环境下坚守岗位的各位工作者，默默守护着社区居民的美好生活，他们是应该得到关心关注的人，是可敬可爱的人！”国药太极营销管理中心大客户部总监吴心宽说。在此次“劳动防暑节”上，国药太极为北京市朝阳区劲松街道的职工们送来了1000份防暑关爱包。据吴心宽介绍，国药太极积极践行央企责任，多年来，先后开展了抗洪抢险、地震救灾、关爱高温作业职工等多项公益行动。“作为国药集团现代中药板块的组成部分，国药太极秉持‘关爱生命、呵护健康’的理念，正源出新，精益求精发扬中医药文化，未来还将持续创新业务思路、丰富产品矩阵，为群众的健康生活保驾护航”。

1000份劳动防暑包在本次行动上派发。

降低高温作业和高温天气对户外劳动者身体健康的影响，既是回应职工群众的期待，也是街道工会的职责所在。劲松街道总工会副主席孙军说，作为环卫工人、快递员等一线职工的“娘家人”，劲松街道总工会始终心系一线劳动者的防暑降温和劳动安全保障，劲松街道总工会成立了快递外卖联合工会和快递外卖党支部，并建立了多处暖心驿站，方便他们在炎炎夏日可以及时获得清凉物资，下一步将建立智能驿站，让服务的种类更丰富。

在北京友谊医院急诊医学科副主任医师张志忠看来，了解正确的防暑知识和掌握应急措施，是高温作业职工的“职场必修课”，也是企业应当具备的基本管理要求。他建议，企业在夏季要确保工作环境尽可能降温、通风、除湿，减少形成中暑的外部因素，以科学实用的宣教加强户外职工的防暑意识，并在办公地点常备藿香正气口服液、清凉油、十滴水、电解质水等解暑药物和饮品。于职工个体而言，张志忠提示大家要绷紧防暑“这根弦”，“一旦身体出现了发热、头晕、站不稳、大量出汗等症状，那就是中暑的信号，需要及时就医”。

中国红十字会应急救护培训讲师、北京市红十字会应急救护培训讲师周宇针对职工如何高温应急救护给予指导建议，讲解了高温环境下人体的生理变化，防暑降温的科学方法以及中暑后的紧急处理措施，“各位职工朋友要做好自己的健康第一责任人，密切关注自身健康，一旦出现重度中暑，切记在降温、急救的同时拨打120”。

伴着“滴滴”的铃声，一名快递员开着小货车驶进街道社区，搭在脖子上的毛巾早已湿透。他停靠在自提柜旁，边对应着货单号卸货装柜边说：“快递员、外卖骑手免不了风吹日晒，劲松街道总工会给我们发放了冰袖、水壶等物资，以免晒伤或中暑晕倒。为我们量身打造的暖心驿站供大家休息、补充体能，这里有雪糕、饮用水、藿香正气口服液等降暑物品，还有应急充电器，解决大家夏季手机耗电量较大的问题。”在健康管理之余，他还期待借力更多关爱行动修炼“内功”，提高职业认同感和获得感：“大家为我们遮荫，我们为大家送凉。我还想再提升学历、技能，用更好的服务去回报来自社会的关心”。