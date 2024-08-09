清凉需求升级 暑期消费升温（大数据观察·暑期消费）

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便携制冷风扇、脖颈冰凉圈、坐骑游泳圈、折叠遮阳伞……随着高温持续，各类清凉消暑相关产品需求升温。数据显示，义乌市场清凉用品交易额环比上涨98%。为满足消费者需求，商家不断推陈出新，一批批外观更加时尚、功能更加多元、科技含量更高的产品热销，持续激发消费市场活力。

入伏以来，高温天气持续，清凉消暑用品需求高涨。在浙江义乌这个“世界超市”，便携式风扇、水上用品、防晒用品等清凉用品琳琅满目，功能更加多元，商品供不应求。

据“义乌购”数据显示，义乌市场清凉用品交易额环比上涨98%，防晒服交易额上涨485%。在义乌，创新型产品从多个方面激发消费市场新活力。

小电器功能更多元

在义乌国际商贸城的晓航电器商铺内，一款款色彩斑斓、功能丰富的手持小风扇，格外引人注目。

“风扇生意从2月份开始有人询价，一直持续到7月，高峰期一天要接待五六十个外商，午饭都来不及吃。”晓航电器负责人袁菊芳说。

便携式风扇的新品，不仅外观上更加精致与时尚，而且在功能上也越发多元。今年，冰敷风扇深受市场欢迎。

“我们在传统的便携式风扇中增加了一些科技元素。在冰敷风扇的正上方镶嵌了一片‘半导体制冷片’，风扇工作时，吹出的风经过制冷片，从而变得更凉爽。制冷片表面还具有冰敷功能，可以直接贴在皮肤上吸收热量，提供额外的舒适感。”洪英电器负责人骆洪英介绍。

洪英电器是一家经营了35年的老店，今年的清凉用品销量比去年增长不少。“冰敷风扇、夜灯风扇等都是今年便携式风扇的新款。今年6月，仅冰敷风扇就卖出50箱。”骆洪英说，各类新颖的清凉用品不断涌现，持续满足消费者的清凉需求。

去年夏季，一款名为“脖颈冰凉圈”的产品，由于其独特的降温效果和便捷的使用方式，迅速在市场上走红。“今年6月份这款冰凉圈销量也不错，外贸客户对这个产品更感兴趣。”骆洪英说，根据季节变动，她会调整店铺上架的货物，满足不同国家和地区消费者的需求。

水上用品销量大增

在义乌国际商贸城一区，主推游泳圈的商户楼冬芳正热情地向外商介绍今年上新的游泳圈款式。“受高温天气影响，我家产品的销量增长不少。”楼冬芳表示，像温度比较高的中东地区，以及拥有众多海滩的马来西亚等地区的外贸生意比较多，基本在3—5月份就进入了订购高峰期。

在另一家商铺，商户金旭花告诉记者，坐骑游泳圈是今年的爆款。与普通游泳圈相比，这款产品设计更富有趣味性，宽大的底部和稳定的结构使其拥有更好的平衡性和稳定性。“与去年同时期相比，今年坐骑游泳圈的内销订单大概增长了10%—20%。”金旭花表示。

记者穿行在商贸城过道中，发现一家商铺前围了不少人。走近一看，店主正在为孩子们展示电动水枪的用法：将水枪头朝下放入水中，长按“注水”按钮等待自动注水，注满后接着按下喷水按钮，此时电动马达启动，长长的水柱经内部水泵加压，从枪口喷出来。

“这几天连续高温，于是几天前我抓紧进了一批电动水枪玩具。”商户哈生伏边说边熟练地操作水枪，吸引来往顾客的注意力。

哈生伏的店铺主要售卖玩具枪，每年7—9月，他会选择性批发一些新颖的电动水枪等清凉玩具作为零售产品。“这款电动水枪卖得不错，每天能卖30个左右。”哈生伏说。

除了电动水枪，在另一家商铺中，形态各异的背包水枪同样引起了不少客商的兴趣。“我们每年都会更新四五十个款式。动物型背包水枪就是今年的新品，同时也是今年‘销量冠军’。”店铺负责人王惠说，在销售中，外贸订单占比九成以上，以出口拉美、非洲等地区居多。

防晒用品爆款不断

可爱的动物元素、精美的花卉图案……在义乌国际商贸城二区的星宝伞业店铺内，各种伞具琳琅满目。

“天气炎热，防晒伞的销量很大。我这次来抓紧再采购一批。”来自中国香港的客户黄绍丽把挑选好的防晒伞摆放在地面，一边拍照，一边写产品信息，忙得不亦乐乎。

黄绍丽告诉记者，最近香港气温一直很高，很多来旅游的人都会用到防晒伞，销量非常大。

“这段时间，受高温天气影响，市场上防晒用品的销量增长明显。防晒伞每天批发量三五千把，零售每天也有几百单。”浙江星宝伞业有限公司董事长张吉英说。

消费者的需求不停变化，义乌商户也跟着捕捉变化。“现在女性消费者喜欢小型遮阳伞，折叠后大小跟手机差不多，一般可以直接放在包里。”张吉英说，公司对伞的设计进行了优化，推出了重量仅有100克的防晒伞，一下子就成为爆款，目前已经销售了2万把。

在红黄兰伞业的店铺，除了经典款的遮阳伞、胶囊伞等，几款颇为新奇的伞引人注目。

“这是现在比较火的水枪伞，已经断货了，排单至少要一个月以后。”商户谢纯纯拿起一款带有小黄鸭图案的雨伞向记者介绍，这款水枪伞4月份在电商平台突然爆火，热度居高不下，现在还有许多客户打电话来咨询。

水枪伞新奇在何处？据谢纯纯介绍，整根伞架其实就是一把抽拉式水枪，伞架顶端有一个喷水口，握把位置则是抽水装置。“将防晒伞与水枪相结合，兼顾了玩耍乐趣和防晒属性，深受消费者的喜爱。”谢纯纯说。

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 07 版）