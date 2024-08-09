北京普惠健康保特药清单增至114种

本报讯（记者 解丽）昨日，北京青年报记者从北京市医保局获悉，为落实《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024年）》，进一步提升特药保障水平，减轻参保人用药负担，该局指导保险公司动态调整2024年度北京普惠健康保特药清单，即日起，特药由100种升级至114种（其中，国内特药49种，海外特药65种），覆盖了近40种癌肿的全周期治疗用药，确保百姓买得起、用得上、能保障，支持本市创新医药高质量发展。据悉，新增特药保障待遇追溯至2024年1月1日。

据北京市医保局介绍，2024年度北京普惠健康保原国内特药中有14种进入新版国家医保药品目录，用药费用享受基本医保报销。此次调整，仍保留14种药品及其医保内适应症，北京普惠健康保对参保人用药发生的医保报销后的个人负担费用将给予再次报销。

同时，新增了14种国内特药，覆盖了肺癌、乳腺癌、淋巴瘤、前列腺癌等肿瘤的不同靶点、不同周期用药，增加了参保人用药选择。同时，拓展了宫颈癌、髓细胞白血病等疾病的高额药品，将更多癌肿用药纳入保障范围。

此外，扩展4种原国内特药的新获批适应症，进一步拓宽参保人用药报销的范围，扩大受益人群。

对于海外特药，此次增补3个药品，保持65种总数不变。据了解，原海外特药中3种肿瘤药品已在国内上市，并符合国内特药调整条件，纳入此次国内特药清单。为保持65种海外特药的整体保障水平，此次调整新增补3种药品：Truqap、Bylvay、瑞唯抒。

为充分保障百姓用药权益，2024年度北京普惠健康保新版特药清单自2024年8月8日正式执行。新增保障待遇可追溯至2024年1月1日，即对参保人2024年1月1日至8月8日已发生符合新特药清单的保障责任且未进行理赔的情况，可进行追溯赔偿。

据悉，北京普惠健康保特药理赔方式有直付、事后报销两种。直付为参保人在开具药品处方后申请理赔，通过用药合理性审核后去指定药店购药，只需支付个人负担部分费用。事后报销为参保人在用药后申请理赔，需先行垫付药品费用。具体申请流程为：关注“北京普惠健康保”微信公众号，点击理赔服务——理赔申请，选择理赔年度，输入手机号、验证码登录，根据提示操作。