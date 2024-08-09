深圳：健身场地“一键预约”

家住深圳市南山区后海片区的李健是运动爱好者，周末只要有空，就会带着一家人去打羽毛球或跑步。过去，最让他头疼的就是订场地，明明家附近的学校就有运动场，却常常要开车跑到更远的地方，不仅价格贵，有时还订不上。

为了有效缓解运动场馆供需矛盾，实现健身资源的优化配置，2022年6月18日，深圳在政务服务APP“i深圳”上推出了体育场馆一键预约平台，市民通过手机操作，可在该平台上便捷、高效地实现场馆预订、费用支付以及在线导航等服务，这让健身场地预约不再是难题。

如今，李健一家可以随时随地选择自己喜爱的体育项目和场馆，动动手指，一分钟就能轻松完成场地的预约。

据了解，一键预约平台自上线以来，吸引了大量市民的关注和使用，目前已有超过2900万人次的深圳市民通过该平台入场锻炼。

按照“应接尽接”“应开尽开”原则，运行两年来，深圳一键预约平台已累计接入全市各类体育场馆2000多所，开放各类运动场地8425片，符合开放条件的公办中小学校已100%接入平台。全市90%以上体育场馆资源汇聚在该平台上，有效缓解了超大型城市体育资源紧张的问题。

此外，深圳市政府还鼓励学校将体育场地在寒暑假期间对外开放，并通过一键预约平台实现公益化运营，由具备资质的专业机构负责学校场馆的开放和运营工作，这些机构同时派出专业的教练团队入驻场馆，为有需要的市民提供科学、系统的教学服务。

这个暑假，林丹羽毛球俱乐部的蔡教练在宝安区一家小学的羽毛球馆任教，他告诉记者，假期对外预约开放后，学校的场馆比平日更热闹了，越来越多的羽毛球爱好者选择报名上课来提升球技。

记者在深圳市区部分体育场馆走访时了解到，从暑期开始，各场馆的人流量大幅提升，趁着“奥运热”，深圳市民更积极参与运动健身活动，周末，一些居民区周边学校的室外篮球场和田径跑道常常处于满场状态。

数据显示，近年来深圳市人均体育消费支出持续位于国内大中城市前列，此外，深圳市政府每年还发放5000万元以上场馆惠民券，降低市民参与运动健身的成本，有效激发了市民健身热情。