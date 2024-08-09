整治低价代订酒店乱象

暑期外出旅游，订酒店常要货比三家。社交网络上不乏通过二手平台代订酒店的省钱攻略，代订人称和酒店有协议价，只需五折甚至三折就能“拿下”。既能体验优质服务又能省钱，真有这种好事吗？

目前，代订酒店主要有两种方式：一种是部分商家、旅游团与酒店有协议，能够以低价为客户订房间。比如，通过携程、飞猪等平台预订酒店，本质也是代订，这种正常渠道代订一般没有风险。另一种是代订人使用高级会员权益和积分预订房间，然后加价在二手平台上售卖，以便将积分“套现”，而消费者则需以会员本人或同住人名义才能享受服务。

这种非正规渠道代订，往往存在较高隐患。一是违反了酒店与会员间的协议，酒店可能拒绝入住、取消会员优惠等；二是有的代订人利用消费者“薅羊毛”心理，用“协议价”“内部渠道”等话术让消费者放松警惕，设下低价代订骗局，造成消费者经济损失及个人信息泄露。此外，部分低价代订服务还存在盗刷他人信用卡转售的行为，消费者在不知不觉中成了“帮凶”。

规范酒店代订行为，需要监管部门、网络平台、酒店、消费者等各方共同努力。一方面要加大对平台和商家的监管力度，稳定市场价格。平台要加强对商家的管理，肩负起信息核查责任，对风险信息和信用存疑的商家，要及时提示消费者，并下架违规产品，同时还要完善消费者维权渠道。另一方面，酒店要通过创新管理系统、完善会员机制提高运营效率。对消费者而言，通过酒店官网或是旅行平台等正规渠道进行酒店预订更靠谱，避免“贪小便宜吃大亏”。