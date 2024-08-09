发展跨境电商 激发外贸动能

海外食品、美妆用品、保健品“飞”入中国百姓家，中国产服装、鞋帽、日用品通达全球……近年来，跨境电商凭借线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势，迅速发展壮大。据最新统计数据，2024年上半年，我国跨境电商进出口1.22万亿元，同比增长10.5%，增速高于同期我国外贸整体4.4个百分点。海关每年监管的跨境电商、跨境邮件快件包裹量达70多亿件，平均下来，每天有2000万件左右。从2018年的1.06万亿元，到2023年的2.38万亿元，5年间，我国跨境电商进出口增长了1.2倍。跨境电商整体规模由小到大、由大到优，已成为我国外贸发展的有生力量，也是全球经贸领域的新亮点。

作为一种以科技创新为驱动的外贸新业态新模式，跨境电商经营理念新、技术支撑强、应变速度快，为我国对外贸易增长发挥了强大的带动作用。利用跨境电商对生产要素进行创新性配置，同样符合新质生产力发展的特征和要求。近年来，我国高度重视跨境电商发展。自2014年《政府工作报告》首次提及，跨境电商一直是各级政府关注的重点工作之一。2023年中央经济工作会议明确提出，要加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》等文件的出台，也为促进跨境电商发展提供了有力政策支持。在实践中，跨境电商相关举措得到推广。2015年，国务院首次设立跨境电商综合试验区，此后经6次扩围，共设立了165个跨境电商综合试验区，实现31个省区市全覆盖。跨境电商交易、支付、物流、通关、退税、结汇等环节制度体系加快完善，技术标准、业务流程、监管模式、信息化建设等不断健全。各项有力举措共同推动跨境电商轻装上阵、蓬勃发展。

贸易作为一种跨国交易行为，需要由企业作为主体来开展。目前，我国有进出口实绩的外贸企业达64.5万家，据初步统计，全国跨境电商主体超过12万家，电商主体快速增长为跨境电商发展奠定了坚实基础。成本是提升国际竞争力的关键，以产业园区带动跨境电商集聚发展是降低贸易成本的有效途径。我国跨境电商产业园区超过1000个，跨境电商主体在园区集聚，上下游生产性服务业配套不断完善，进一步降低了行业成本。在物流配送环节，跨境电商企业通过直邮跨境专线、海外仓等不同模式构建竞争优势。目前海外仓数量达2500余个，总面积达3000多万平方米。在经营模式上，跨境电商的创新性托管模式，大幅降低了专业化限制和国际贸易门槛，使国内中小企业、供应链工厂有机会加入出海大潮。在营销和管理上，跨境电商企业发挥数据和算法优势，推动营销与管理从粗放到精细，构建起了高性价比、高效生产、快速供货的跨境电商供应链优势。经营主体增长、跨境电商产业园区建设、海外仓建设、管理精细化，为我国跨境电商构建起了综合性竞争优势，为行业高质量发展提供了有力支撑。

跨境电商是一条前景广阔的赛道。在政策和技术的助力下，我国跨境电商跑出了加速度，未来市场仍有巨大潜力需要挖掘，有广阔空间可以拓展。

下一步，要继续大力培育跨境电商经营主体，推动跨境电商与产业融合发展，打造跨境电商赋能产业带。加快跨境电商企业品牌建设，支持企业“借展出海”，提升贸易技术含量和附加值。加大金融支持力度，畅通跨境电商企业融资渠道，优化跨境资金结算服务，依法合规发展供应链金融，强化跨境电商的资金保障，降低经营成本。同时，优化跨境电商出口监管，促进和规范数据跨境流动，提升跨境数据管理和服务水平。此外，还要积极参与多边机制谈判和交流合作，在电子单证、无纸贸易、电子交易等方面的国际标准与规则制定中发挥积极作用。

相信，随着政策体系不断完善，市场体系日益健全，基础设施持续改善，叠加产品质量提升、品牌建设提速，我国贸易领域的竞争优势将持续显现。不断推动跨境电商高质量发展，必将助力构建新发展格局，为全球经济发展注入新活力。

（作者：刘志成，系中国宏观经济研究院研究员）