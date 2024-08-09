酪氨酸酶抑制剂或能用于安全美白

科技日报讯 （记者张佳欣）日本东京理科大学研究人员从一种常见于人类皮肤上的细菌——结核硬脂酸棒状杆菌中，发现了一种有前景的酪氨酸酶抑制剂，可起到安全美白皮肤的效果。这项研究发表于新一期《国际分子科学》杂志。

紫外线照射会导致黑色素的生物合成途径紊乱，使黑色素过度积累。为此抑制黑色素合成的酪氨酸酶抑制剂常被应用在化妆品行业中。然而，一些抑制黑色素合成的化合物，如对苯二酚，对人类皮肤有毒性，已不再推荐作为美白剂使用。对更安全替代品的日益增长的需求，促使科学家竞相从微生物中寻找低毒性的酪氨酸酶抑制剂。

研究人员表示，寄居在人类皮肤上且能逃避免疫反应的细菌，通常会成为共生细菌。这些天然的皮肤衍生产物毒性低，因此本质上更安全。经过对100多种皮肤来源的细菌进行筛选后，研究人员发现结核硬脂酸棒状杆菌能够产生一种强效的酪氨酸酶失活化合物。随后的实验确定了该活性化合物为环（脯氨酸—酪氨酸）。

实验证实，环（脯氨酸—酪氨酸）对人体细胞无毒，适合用于对抗色素沉着。此外，该代谢物还表现出其他有益特性，如抗菌、抗氧化和抗癌活性，进一步增强了其在各种应用中的治疗潜力。

尽管前景看好，但在这些天然活性成分进入消费市场之前，还需进行广泛研究。