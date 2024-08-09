加强体重管理 促进大众健康（无影灯）

最近，北京多家公立医院开设减肥门诊、减肥中心，或组建减重多学科会诊团队，为肥胖患者提供“一站式服务”。

今年6月，国家卫生健康委等16个部门启动“体重管理年”活动，力争通过3年左右时间，实现体重管理支持性环境广泛建立，全民体重管理意识和技能显著提升，健康生活方式更加普及，全民参与、人人受益的体重管理良好局面逐渐形成，部分人群体重异常状况得以改善。

体重是观察人体营养和健康状况的一面镜子。随着社会发展和生产生活方式的改变，我国居民超重和肥胖问题日益突出。体重异常特别是超重和肥胖，是导致糖尿病、高血压等心脑血管疾病和部分癌症等疾病的重要危险因素，已成为危害群众健康的重大公共卫生问题，亟须加强干预、予以改善。

加强体重管理，既需要个人努力，也需要社会合力。政府部门要加强合作，统筹各方资源，将体重管理融入各项政策和行动计划中，营造体重管理社会支持性环境。例如，推广“一秤一尺一日历”（体重秤、腰围尺、体重管理日历），鼓励医疗卫生机构、学校、机关企事业单位、宾馆等配置体重秤，有条件的配置人体成分分析仪；扩大健康小屋社区覆盖范围，打造健康主题公园、健康步道、健身器材等支持环境；加强健康单位建设，鼓励单位为职工健身提供基础设施和条件；推进健康食堂、健康餐厅建设，校园内避免售卖高盐、高糖及高脂食品；全面实施学生体质强健行动，保障学生每天校内、校外各一小时体育活动时间等。

要强化家庭体重管理的作用，把体重管理纳入健康家庭的目标和行动，坚持“大手拉小手”“小手帮大手”，树立家庭健康生活新理念。家庭成员要定期测量体重，相互提示和监督，掌握科学烹饪技巧，积极参与全民健身运动，降低聚集性家庭肥胖风险。比如，坚持主食不能缺、油炸不多吃、肉和鱼适量、蔬菜顿顿有，尝试家庭一周健康饮食计划，使用油壶、盐勺、糖罐等定量工具；家庭成员互相支持，减少躺着、靠着、坐着等静态行为，全家人一起去户外活动，采取积极的出行方式；提倡“体育运动碎片化”，利用一切可利用的时间进行锻炼，让运动融入生活。

体重管理是一门科学，不能盲目跟风，也不能急于求成。当前，社会上有不少关于减重和减肥的误区，如断食、过度节食、不吃主食等。事实上，盲目减重不仅不能实现减重的目标，还可能导致体重反弹，甚至带来更大的健康危害。专家认为，超重或肥胖的根本原因在于吃动不平衡。减重和减肥的关键是“管住嘴、迈开腿”，保持能量进出平衡。超重和肥胖者减重的主要目标是降低脂肪组织的重量，在制定减重目标时要量力而行，速度不宜过快。要发挥专业技术优势，规范体重管理服务模式。例如，推进各级医疗卫生机构开展体重管理工作，提升医护人员体重管理技能和肥胖症治疗服务水平；鼓励医疗卫生机构设置体重管理门诊或肥胖防治中心，整合相关专业资源，提供肥胖症诊疗服务；鼓励基层医疗卫生机构将体重管理纳入签约服务，及时向签约居民提供合理膳食、科学运动等健康生活方式指导；推广中医药适宜技术，提供中医体质辨识和饮食调养、起居调摄、运动保健等服务。

一人健康是立身之本，人民健康是立国之基。全社会积极参与“体重管理年”活动，倡导和推广文明健康生活方式，不断提升全民体重管理意识和技能，让更多人保持健康体重、享受健康人生。

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 19 版）