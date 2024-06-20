夏天也要避寒 夏至“三避”你了解吗？

夏至是二十四节气中的第十个节气，也是二十四节气中最早被确定的一个节气。夏至这天，太阳几乎直射北回归线，北半球各地的白昼时间达到全年最长。夏至时节，暑热、湿热袭来，该怎样正确避暑祛湿？有哪些养生要点需要注意？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·夏至篇）》为您进行解答。

夏至养生有三避

避暑：夏至时节天气炎热，不要长时间在露天地曝晒，也不要在高温、高湿的环境下长时间进行体力劳动。因火暑之性开泄，出汗较多，体液损失严重，故应注意多饮水，以防体液脱失。

避湿：《黄帝内经》有言:“湿气大来，土之胜也寒水受邪，肾病生焉。”夏至时节，也是湿土当令之时，天气多阴雨，应保持室内干燥。此外，湿气通于脾，此时易出现脾虚，建议适当吃些扁豆、冬瓜、薏仁米等帮助化湿的食物。

避寒：中医认为，夏季为了散热，人的皮肤毛孔开泄，最易感受风寒、风湿及湿热之邪，患上疾病。

防腹中寒：一是注意尽量进食温热饮食，不贪吃冷饮、冷食；二是睡觉时要盖“肚子”，注意腹部保暖；三是适当吃点生姜，夏季暑热多数人食欲不振，而生姜有利于食物的消化和吸收，对于防暑度夏有一定益处。

防躯体寒：合理使用电扇和空调。

防头、脚之寒：夏季不要用冷水洗头、冲脚，易导致各种疾病。

祛暑、祛湿、祛寒 可用这三款药膳

祛暑——荷叶茯苓芡实莲子粥

食材：新鲜荷叶1张、鲜莲子30枚、茯苓30克、芡实20克、小米，大米各100克，冰糖适量（血糖高者可舍去）。

做法：食材洗净后一同放入锅中熬制煮粥。

功效：清热解暑，宁心安神，止泻止痢。

祛湿——清心排湿汤

材料：绿豆30克、赤小豆30克、薏苡仁50克、白豆蔻10克、粳米50克（血糖高者可舍去）。

做法：将食材浸泡、洗净，一起放入瓦煲内熬制煮粥。

功效：清心祛暑、健脾利湿。

祛寒——二姜猪肚汤

材料：猪肚、红枣、枸杞、良姜、干姜、黑胡椒碎

做法：猪肚加入干淀粉、白醋、盐反复搓洗干净切条。起锅烧水，放入猪肚焯好水捞出。另起锅烧油，爆香干姜、良姜，再放入猪肚条大火翻炒。锅中倒入开水大火焖煮20分钟后，加入黑胡椒碎、枸杞、红枣，转小火继续焖煮40分钟，出锅前加入适量盐即可。

功效：姜辛温发散，入胃经、肺经、脾经，有解表散寒、温中止呕、化痰止咳的作用，其用于风寒感冒，也用于胃寒、寒邪导致的呕吐。猪肚性味甘、温，入脾、胃经，具有健脾胃、增进消化能力的作用。

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