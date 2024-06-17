养老院组织趣味高考的有益启示

老鹰

近日，重庆一家养老院里的高考视频在网上引发关注。视频中，老人们正在考数学，有的认真地在答题，有的接到电话就直接走出教室，有的还特地带了放大镜，“监考老师”拍视频时忍不住大笑。

每年夏季高考，广受各界关注。对于入住养老院的老人们来说，由于年龄偏大等原因，显然无缘参加高考了。然而，在上述这家养老院里，老人们则体验了一次“高考”：6月6日下午，这家养老院举行了老年高考，教室黑板上写着考试科目为数学，考试时间14时30分到15时30分，教室内的老人们各自坐在座位上，认真地进行着答题。

显然，这多少有点“应景”的味道，即在全国高考来临之际，养老院组织了自己的“高考”。这一活动安排，让养老院的老人们从高考的旁观者变成了体验者，不仅在时间上“应景”，在活动内容上也“应景”。当社会公众关注什么，养老院就为老人提供什么，这种“应景”式的服务，值得肯定，既让老年人有新体验，也对其他养老院有启示。

来自全国民政工作会议的数据显示：截至2023年三季度，全国各类养老机构和设施总数达40万个、床位820.6万张，很多养老院都“一床难求”。而每家养老院安排的活动是否丰富多彩，是否满足入住老人对美好生活的向往，这直接关系到老年人的生活品质，也关系到养老院声誉与“生意”。

在物质生活不匮乏的这个时代，如何为老年人提供更多更好的精神生活，是每家养老院面临的新课题。上述重庆这家养老院，因时因需推出趣味高考，给老年人带来了多重价值。除让老年人体验到“高考”，还丰富了老年人的生活，并给参与老人带来了快乐。另外，考试题包括加减法、数数、看钟表时间等简单的数学题，有助于健脑，可防止痴呆。

从一些细节就能看出养老院与老人都很重视这种趣味高考。比如，试卷全部都用了大号字体，可方便老年人看清试题，这种服务可谓无比贴心。而老人们也并不是以“玩玩”的心态对待考试，有的老人不仅积极参与考试，考试后还很关心分数。有的老人家属也关注这种趣味高考，这些都会让大家觉得活动更有意义，也会激励养老院不断推陈出新，举办更多有意义的活动。

我国已经进入中度老龄化社会阶段，且老龄化程度仍在不断加深，由于老年人口基数大，加之养老观念的转变，将来会有越来越多的老人选择在养老院里养老。而入住养老院的老人们，不只是为了吃饭、生病等日常生活有人来悉心照顾，更希望在养老院获得更多精神层面的体验，享受更多优质的服务，使老年生活质量得到升华，而不是来养老院混日子、打发时间。

所以，不仅不同的养老院要不断创新服务，要经常带给老人惊喜，而且，政策层面也要鼓励养老机构创新服务。比如，有关方面既可以对养老院创新性活动进行评选表彰，也可出资向社会征集有新意的养老活动方案，优秀方案供养老院实践。总之养老服务要向“新”而行。