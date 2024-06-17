规范服务理顺收费，让产妇分娩更加心泰身宁

近日，国家医保局印发《产科类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，将各地原有产科类医疗服务价格项目整合为30项，突出体现医疗技术劳务价值，促进产科平稳运行和发展，同时将“分娩镇痛”“导乐分娩”“亲情陪产”等项目单独立项，此举能够更好适应生育观念转变，促进生育服务提升优化，满足生育服务多元化需求，助力构建生育友好型社会。

当前，一些医院产科的收费项目比较杂乱。以难产接生为例，各地根据不同情形、不同方式，设立了产钳助产、臀位助产、胎头旋转、手取胎盘等多个价格项目，实际上这些项目的服务内容相同或相似。同一个产科服务项目，生头胎的那家医院是一种说法，生二胎的这家医院是另一种说法，既让产妇和家属摸不着头脑，还可能隐藏分解收费、重复收费等问题。

收费项目分得太细太杂，有些项目还名实不符，不仅没办法统一收费和调整价格，而且连话题讨论也可能“说不到一块”，医保智能审核也难以实施，导致基金监管出现漏洞。此外，目前将分娩项目纳入医保的社会呼声很高，但名称与内容没有统一，被纳入者身份含糊，就容易引发争议。

欲行其事，先正其名。只有规范整合产科类价格项目，才能把各地产科医疗服务项目的“方言”变成全国统一的“普通话”，从而化解收费项目杂乱导致的一系列问题。

此外，产科分娩缺乏亲情关怀等，让一些产妇感到很害怕。根据第三方机构调研显示，13%的女性青年存在对怀孕和分娩过程的惧怕心理。很多产妇希望自己生产时，丈夫能够站在身边，但“家属在外面等”是一贯且普遍的做法，让产妇更加没有安全感。只有大力推广“导乐分娩”“亲情陪产”等举措，才能让整个分娩服务过程更富有人情味，并对产妇起到强大的心理支撑作用，这种变化是社会所乐见的。

服务内容不统一、项目不完整，也是推广分娩镇痛的主要阻力。我国于2018开始试点分娩镇痛，分娩镇痛率从最初的不足10%上升到了2022年的53.2%，尽管如此，与西方发达国家普遍高达80%-90%的普及率相比，仍有较大距离。规范分娩镇痛的标准与收费，才能将分娩镇痛作为一个完整的服务项目单独纳入医保，从而再次大幅提升分娩镇痛率，让更多产妇不再被剧烈的疼痛所折磨。

安全是分娩的最低要求，在此基础上，还要显著改善产妇的感受。让产科收费不再“差不多就行”、分娩疼痛不再“忍一忍就好”，让每位产妇都有获得“分娩镇痛”服务的机会，关键点仍是规范服务、理顺收费。产妇在生产时能够做到心泰身宁，不仅女性的生育意愿会大幅提升，而且家庭的和谐程度、社会对医疗服务品质的认可度等，也会水涨船高。