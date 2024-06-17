动物能帮助检测癌症吗

美国密歇根州立大学科学家发现，蜜蜂可以检测到人类呼吸物中与肺癌相关的生物标志物。而且，蜜蜂只需闻细胞培养物的“气味”就可以区分出不同类型的肺癌细胞。这些发现有望帮助科学家开发出新测试模型，尽早诊断出肺癌。相关论文发表于最新一期《生物传感器与生物电子学》杂志。

西班牙《趣味》杂志曾刊文指出，狗、鸽子和老鼠等动物出色的嗅觉和敏锐的视力使其能比许多人类专家更准确地发现某些疾病症状。例如，美国加利福尼亚大学戴维斯医学中心研究人员发现，通过学习，鸽子能辨认图像中乳腺组织是健康的还是癌变的。

最新研究负责人德巴金·萨哈表示，昆虫和狗一样有着惊人的嗅觉。他们希望弄清楚蜜蜂能否区分出健康人士和肺癌患者呼吸中的化学物质。为此，他们使用不同浓度的三氯乙烯和2-甲基庚烷等6种化合物，合成出肺癌患者和健康人士的呼吸混合物，并在约20只蜜蜂身上开展了测试。

研究人员设计出一款3D打印背带来固定活蜜蜂，同时在蜜蜂大脑上连接了一个微小的电极，以测量蜜蜂大脑信号的变化。他们将这些气味混合物传递给蜜蜂身上的电极，并记录蜜蜂大脑中的神经信号。结果在蜜蜂大脑中检测到几种不同的神经元放电，可以区分出肺癌患者和健康人士的呼吸物。此外，他们还发现，蜜蜂可以区分呼吸混合物化学浓度的非常微小变化。

研究人员还利用不同类型的人类肺癌细胞培养物进一步开展实验。他们使用基于蜜蜂大脑的传感器来测试肺癌细胞气味。结果表明，利用这些传感器可以区分小细胞肺癌细胞、非小细胞肺癌细胞和健康细胞。

研究人员指出，这意味着蜜蜂不仅能检测出肺癌细胞，还能区分肺癌细胞的类型，这对于肺癌早期快速检测至关重要。这项研究也将为更多生物和嗅觉检测疾病技术打开大门。